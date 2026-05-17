คณะสงฆ์ลพบุรีมอบเงินกองทุน “100 ร้อยดวงใจ” ช่วยผู้ประสบวาตภัยบ้านหมี่ กว่า 1.4 แสนบาท

ลพบุรี - คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี มอบเงินกองทุน “สังฆประชานุเคราะห์ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี 100 ร้อยดวงใจ” ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อ.บ้านหมี่ รวมกว่า 1.4 แสนบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชน
วันนี้( 17 พ.ค.) พระธรรมวชิรสุนทร เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีมอบเงินกองทุน “สังฆประชานุเคราะห์ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี 100 ร้อยดวงใจ” เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบวาตภัย หลังเกิดพายุพัดถล่มพื้นที่เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ วัดผดุงธรรม ต.พุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
โดยนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายเจตน์พงศ์ โชคสวัสดิ์วรกุล นายอำเภอบ้านหมี่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
สำหรับการช่วยเหลือครั้งนี้ มีผู้ประสบภัยได้รับการสนับสนุนจำนวน 73 หลังคาเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 144,850 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของวาตภัย และเสริมสร้างกำลังใจให้สามารถฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ได้โดยเร็ว
ทั้งนี้ โครงการ “สังฆประชานุเคราะห์ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี 100 ร้อยดวงใจ” เป็นกองทุนสัจจะบริจาคทรัพย์เพื่อสาธารณสงเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ อาทิ วาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย รวมถึงส่งเสริมการเสียสละ ความสามัคคี และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนตามหลักพระพุทธศาสนา.