พม่าแทงพม่าสยองแคมป์คนงานอ่างทอง ไส้ทะลักเจ็บ 2 ราย ตร.ล่ารวบ 2 พี่น้องกลางทุ่งนาหลังหนีเข้าป่า

อ่างทอง - วงสุรานำเหตุ! แรงงานเมียนมาทะเลาะวิวาทในแคมป์ก่อสร้าง ก่อนคว้ามีดแทงเพื่อนร่วมชาติบาดเจ็บสาหัส 2 ราย หนีเข้าป่าแต่ไม่รอด ตำรวจไชโยไล่ล่าจับกุมได้กลางทุ่งนา
วันนี้( 17 พ.ค.) ร.ต.ท.ปัณณทัต พึ่งแก้ว รอง สว.(สอบสวน) ช่วยราชการ สภ.ไชโย จ.อ่างทอง รับแจ้งเหตุชาวต่างด้าวทำร้ายร่างกายกันด้วยของมีคม มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ภายในแคมป์คนงานก่อสร้าง หมู่ 2 ต.หลักฟ้า อ.ไชโย จ.อ่างทอง จึงรุดตรวจสอบพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไชโย และเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทอง
ในที่เกิดเหตุภายในแคมป์คนงาน พบแรงงานชาวเมียนมาได้รับบาดเจ็บ 2 ราย โดยรายแรกบาดเจ็บสาหัส นอนอิดโรย มีบาดแผลถูกแทงบริเวณลำตัวลักษณะคล้ายลำไส้ทะลัก ทราบชื่อคือ นาย MIN HEIN อายุ 26 ปี ส่วนอีกรายได้รับบาดเจ็บที่แขนซ้ายและมีบาดแผลจากของมีคมบริเวณใบหน้า ทราบชื่อ นาย KAUNG MYAT MIN อายุ 24 ปี เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
ด้านผู้ก่อเหตุได้หลบหนีเข้าป่า แต่ต่อมา พ.ต.ท.ชัยณรงค์ ทาสวรรณ รอง ผกก.ป. สภ.ไชโย พร้อมกำลังตำรวจ สามารถติดตามจับกุมได้ขณะหลบหนีอยู่กลางทุ่งนา ทราบชื่อคือ นายฮามิวฮู อายุ 30 ปี และนายฮามินแท้ อายุ 28 ปี ซึ่งเป็นพี่น้องกัน ทั้งคู่เป็นแรงงานชาวเมียนมา
จากการสอบถามผ่านล่ามชาวกะเหรี่ยง อายุ 17 ปี ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุกลุ่มแรงงานได้นั่งดื่มสุราที่ห้องพักผู้บาดเจ็บ ต่อมาผู้ก่อเหตุได้ออกมาตะโกนด่าทอจนเกิดการทะเลาะวิวาท ผู้บาดเจ็บจึงเข้าไปสอบถาม ก่อนถูกใช้มีดแทงได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะที่ผู้บาดเจ็บอีกรายเข้าไปห้ามก็ถูกทำร้ายไปด้วย โดยพบด้ามมีดตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้ง 2 คน ไปสอบสวนขยายผลที่ สภ.ไชโย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.