สั่งฟันข้อหาหนักทนายเมาแล้วขับชนไรเดอร์หนุ่ม ซ้ำปฏิเสธเป่าแอลฯ กฎหมายชี้ชัดเท่ากับ "เมาแล้วขับ"

อุดรธานี - ผกก.สภ.เมืองอุดรฯ เผยความคืบหน้าคดีทนายความขับเก๋งชนรถจักรยานยนต์ไรเดอร์บาดเจ็บ พฤติกรรมพูดจาวกวน แถมปฏิเสธเป่าตรวจวัดแอลกอฮอล์ ลั่นเดินหน้าแจ้งข้อหาหนัก "ขับรถในขณะเมาสุรา-ขับรถประมาททำผู้อื่นบาดเจ็บ" ชี้กฎหมายใหม่ ไม่เป่าเท่ากับ "เมาแล้วขับ" พร้อมเปิดทางให้คู่กรณีแจ้งความเพิ่มหากถูกข่มขู่
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุระทึกกลางเมืองอุดรธานี โดยล่าสุด พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันทร์พล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ได้เปิดเผยถึงคดีดังกล่าวว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. บนถนนศรีสุข บริเวณด้านหลังโรงเรียนราชินูทิศ โดยรถยนต์เก๋งเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ของพนักงานไรเดอร์ส่งอาหาร จนเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พบว่าผู้ขับขี่รถยนต์เก๋งคันดังกล่าวมีอาชีพเป็นทนายความ อยู่ในสภาพพูดจาวกวน คล้ายคนมึนเมาสุราอย่างเห็นได้ชัด ทว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามให้เป่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ผู้ขับขี่กลับแสดงท่าทีบ่ายเบี่ยงและปฏิเสธไม่ยอมเป่าโดยเด็ดขาด
ต่อประเด็นดังกล่าว พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันทร์พล ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี ยืนยันว่า ตามกฎหมายปัจจุบัน หากผู้ขับขี่ปฏิเสธไม่ยอมตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าขับรถในขณะเมาสุรา ซึ่งทางพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างตรงไปตรงมา โดยจะตั้งข้อกล่าวหา "ขับรถในขณะเมาสุรา" ควบคู่กับ "ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ"
"แม้ผู้ต้องหาจะไม่ยอมเป่า แต่ทางตำรวจมีพยานหลักฐานที่แน่นหนา ทั้งคลิปวิดีโอขณะเกิดเหตุ รวมถึงพยานบุคคลในที่เกิดเหตุที่ยืนยันตรงกันว่าผู้ขับขี่มีกลิ่นแอลกอฮอล์รุนแรง และมีพฤติกรรมบ่งชี้ชัดเจน โดยหัวหน้างานสอบสวนกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป" พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ ระบุ
ส่วนกระแสข่าวที่ว่าผู้ขับขี่มีการพูดจาข่มขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่นั้น เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานในส่วนนี้ แต่หากฝ่ายผู้เสียหายหรือไรเดอร์ ถูกผู้ขับขี่รถเก๋งใช้คำพูด วาจา หรือแสดงท่าทีในลักษณะข่มขู่คุกคามระหว่างเกิดเหตุ ก็สามารถเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมในข้อหาข่มขู่ได้ทันที
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังของทนายความรายดังกล่าว เบื้องต้นยังไม่พบว่าเคยมีประวัติถูกดำเนินคดีในข้อหาเมาแล้วขับ หรือเคยก่อเหตุในลักษณะนี้มาก่อน ส่วนผู้ต้องหายังไม่ได้ถูกควบคุมตัว เนื่องจากต้องรอขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐาน และใบรับรองแพทย์จากผู้บาดเจ็บ ก่อนเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการต่อไป