จับคาด่านฯรถบรรทุกติดตู้ซุกชาวจีนส่งชายแดนแม่สอด

ตาก – ทหาร ฉก.ราชมนู-ชุดลาดตระเวนกองกำลังนเรศวร-ตำรวจ ดักจับคาด่านฯห้วยยะอุ..รถบรรทุกติดตู้ทึบซุกชาวจีนจากเมืองตาก มุ่งหน้าเข้าชายแดนแม่สอด คนขับรับแลกค่าจ้างเกือบหมื่น
วันนี้(17 พ.ค.) ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด จังหวัดตาก รวมกับชุดลาดตระเวนไกล กองกำลังนเรศวร ตำรวจสภ.พะวอ และตำรวจกองบังคับการภูธรจังหวัดตาก กำลังปฏิบัติหน้าที่บนถนนสายเอเชีย 12 จุดตรวจความมั่นคงบ้านห้วยยะอุ หมู่ที่ 10 ตำบลด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด หรือเส้นทางสาย อ.แม่สอด-อ.เมืองตาก
ช่วงเช้าตรู่ เจ้าหน้าที่พบรถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ อีซูซุ สีขาว ทะเบียนจังหวัดตาก เดินทางมาจาก อ.เมือง จ.ตาก กำลังมุ่งหน้าไปยัง อ.แม่สอด จ.ตาก ขณะที่คนขับรถยนต์ท่าทางมีพิรุธ ทราบชื่อคือนายรัฐวุฒิ อายุ 26 สัญชาติ ไทย จึงขอตรวจสอบภายในรถยนต์ ก็พบบุคคลต่างด้าว สัญชาติ จีน 6 ราย เป็นชายทั้งหมด
จากการตรวจสอบแล้ว พบว่าชาวจีนทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทาง จึงจับกุมตัวไว้ทั้งหมด และแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าว เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนคนขับรถยนต์ถูกจับกุมดำเนินคดีในข้องกล่าวหาซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายรอดพ้นจากการจับกุม
โดยนายรัฐวุฒิให้การว่าได้รับการติดต่อจากชาวจีนให้ไปรับจากหน้าเรือนจำ อ.เมือง จังหวัดตาก มีค่าจ้าง ให้ 9,000 บาท ต่อมาเจ้าหน้าที่จึงส่งตัวคนขับรถ และชาวจีนทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปที่สภ.พะวอ