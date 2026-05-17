“เขาเขียว” เป็นปลื้ม! ฟักลูกนกตะกรามจากตู้ฟักสำเร็จครั้งแรกในไทย หลังสูญพันธุ์จากธรรมชาติกว่า 40 ปี

ศูนย์ข่าวศรีราชา – สร้างความตื่นเต้นให้วงการอนุรักษ์สัตว์ป่า หลังสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประสบความสำเร็จเพาะฟัก “ลูกนกตะกราม” จากตู้ฟักได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ หลังนกชนิดนี้สูญพันธุ์จากธรรมชาติในประเทศไทยมานานกว่า 40 ปี
นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เผยถึงความสำเร็จ จากการนำไข่นกตะกรามจากพ่อแม่เพียงคู่เดียวที่เหลืออยู่ในสถานที่เพาะเลี้ยง มาฟักในตู้ฟักและเลี้ยงด้วยมือ เนื่องจากพฤติกรรมของพ่อแม่นกมักออกไข่ปีละ 1–2 ฟอง และมีอัตราการฟักสำเร็จต่ำ เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจเปิด “ปฏิบัติการเซฟชีวิต” ช่วยฟักไข่ จนลูกนกสามารถรอดชีวิตได้สำเร็จ
ลูกนกตัวนี้ถือเป็นลูกนกตะกรามตัวแรกที่เกิดจากการเพาะขยายพันธุ์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ภายใต้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และยังเป็นลูกนกตัวแรกของสวนสัตว์ฯ ที่เป็นสมาชิกของ สมาคมสวนสัตว์และอควาเรียมโลก และ สมาคมสวนสัตว์และอควาเรียมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เพาะฟักได้สำเร็จ
ทั้งนี้ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวยังกลายเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงแห่งที่ 4 ของโลกที่สามารถเพาะขยายพันธุ์นกตะกรามในที่เลี้ยงได้อย่างเป็นทางการ ต่อจาก สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ ประเทศไทย สวนสัตว์รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย ศูนย์อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอังกอร์ ประเทศกัมพูชา
“ ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากของไทย และเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานสัตว์ปีกที่ร่วมกันดูแลจนลูกนกตะกรามตัวน้อยลืมตาดูโลกได้อย่างปลอดภัย พร้อมเตรียมติดตามพัฒนาการและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ให้ประชาชนได้ติดตามต่อไป”