(คลิป)ยายพิการหลั่งน้ำตาวอนช่วยตามหาหลานชายซึมเศร้า พกเงินเกือบแสน-ไปทำงาน กทม.ก่อนถูกบล็อกการติดต่อ

ลำปาง – คุณยายชาวลำปางพิการขา หลั่งน้ำตาวอนคนช่วยตามหาหลานชายซึมเศร้า พกเงินเกือบแสน บอกจะไปทำงาน กทม. ก่อนมีรถ SUV คันใหญ่มารับออกจากบ้าน 10 พฤษภาฯ พอข้ามวันติดต่อไม่ได้-ช่องทางการติดต่อถูกบล็อกหมด
หลังมีการแชร์ภาพชายหนุ่มชื่อ น้องสไปร์ท #กลัวจะถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอก หายตัวไปพร้อมกับ notebook 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 2เครื่อง เงินสดเกือบ 70,000 บาท หากท่านใด พบเห็นรถยนต์ โตโยต้า โคโลล่า ครอส สีขาว ทะเบียน 4992 ไม่ทราบจังหวัด ตามภาพที่ขึ้นไว้ให้ติดต่อแจ้งข้อมูล
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พบกับคุณป้าบุญมี อายุ 68 ปี เป็นยายของนายนนทวัฒน์ อารีย์ชน อายุ32 ปี หรือน้องสไปร์ท ที่หายตัวไปอย่างปริศนาหลังบอกว่าขอไปทำงานที่ กรุงเทพฯ คุณยายนำภาพของหลานชายและภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่น้องออกจากบ้านมาให้ผู้สื่อข่าวดูซึ่งในกล้องจะเห็นคุณป้าพูดคุยกับน้องที่ประตูหน้าบ้านก่อนที่ต่อมาจะเห็นรถ SUV สีขาว ที่มารับหลานชายวิ่งผ่านหน้ากล้องไป
คุณยายบุญมี เล่าว่า น้องสไปรท์ป่วยเป็นซึมเศร้าชอบอยู่เก็บตัวอยู่แต่ในห้องไม่ค่อยมีเพื่อน แต่น้องเป็นเด็กดีไม่เคยสร้างความเดือดร้อน น้องเปรียบเสมือนดวงตาและแขนขาให้กับตัวเอง ซึ่งพิการขา ตนเลี้ยงน้องมาตั้งแต่ยังแบเบาะ เมื่อปลายเดือนที่แล้วน้องบอกว่าได้งานที่กรุงเทพฯโดยจะเริ่มงานกลางเดือนนี้
ต่อมาวันที่ 9 พ.ค.69 น้องบอกจะไปหาหอพักที่กทม.ก่อน ตนเองจึงให้เงินค่าหอพักน้องไปอีก20,000 บาท และบอกกับหลานว่าเมื่อไปถึงกทม.ก็ให้ติดต่อมาด้วย โดยน้องออกจากบ้าน ไปเมื่อช่วงสิบโมงกว่าของวันที่ 10 พ.ค.69 โดยมีรถSUVสีขาว ทะเบียน 4992 ไม่ทราบจังหวัด มารับถึงหน้าบ้าน โดยน้องบอกว่าเป็นรถในแอปมารับ
ต่อมาวันเสาร์น้องได้แจ้งว่าจะกลับวันอาทิตย์ตอนห้าทุ่ม แต่ก็เงียบหายไป จนกระทั่งเห็นความผิดปกติคือน้องได้บล็อกเฟซฯกับคนทางบ้านและญาติที่สนิทหมดทุกคนและไม่สามารถติดต่อน้องได้เลยทุกช่องทาง ตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 11 พ.ค.69 จึงทำให้กังวลใจว่าน้องจะไม่ปลอดภัยเนื่องจากน้องมีเงินติดตัวไปเกือบแสนบาทประกอบกับเห็นข่าวจับแก๊งสแกมเมอร์ได้นับร้อยและมีคนหนึ่งเสื้อผ้าหน้าตาคล้ายน้องมากทำให้ตนเครียดมาก กินไม่ได้นอนไม่หลับมา 4-5 วันแล้ว และได้ไปแจ้งความไว้ที่ สภ.เขลางค์นคร แล้ว
ยายบุญมียังกล่าวทั้งน้ำตาว่าหากน้องสไปร์ทดูอยู่หากปลอดภัยดีโปรดติดต่อกลับมาด้วยตอนนี้ตนเองจะไม่ไหวแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายวันแล้วหากน้องดูอยู่ขอให้กลับบ้าน ทุกคนเป็นห่วง และกลัวว่าจะถูกแก้งสแกมเมอร์หลอกไปทำงานที่ปอยเปตและขอให้คนขับรถที่มารับน้องโปรดติดต่อมาหาตนเองหรือตำรวจด้วยเพราะเขาเป็นคนที่ไปส่งน้องก่อนที่เขาจะหายตัวไป