ยายชาวอ่างทองครวญ น้ำคลองข้างบ้านเน่าเหม็น วอนเทศบาลเร่งหาต้นตอ

อ่างทอง - ชาวบ้าน 4 หลังคาเรือนเดือดร้อนหนัก กลิ่นเหม็นรุนแรงจนปวดหัว ต้องปิดบ้านใส่หน้ากากอนามัยอยู่ในบ้าน เผยเทศบาลเคยใส่อีเอ็มแต่หายเหม็นเพียงวันเดียว ก่อนกลับมาเหม็นซ้ำ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งหาต้นตอ
วันนี้( 17 พ.ค.) นางสมพิส กล่อมตระกูล อายุ 71 ปี ชาวบ้านซอยกาญจนา ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง ร้องเรียนปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองข้างบ้าน ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงเป็นระยะทางยาวกว่า 200 เมตร สร้างความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะช่วงฝนตกต่อเนื่อง ทำให้น้ำเน่าเสียเพิ่มขึ้นและกลิ่นเหม็นรุนแรงมากขึ้น
นางสมพิส เปิดเผยว่า ขณะอยู่ภายในบ้านต้องปิดประตูหน้าต่างอย่างมิดชิด หากออกมานอกบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัย แต่ก็ยังไม่สามารถป้องกันกลิ่นเหม็นได้ จนถึงขั้นปวดศีรษะ และกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตอย่างมาก
บริเวณดังกล่าวมีชาวบ้านอาศัยอยู่รวม 4 หลังคาเรือน และประสบปัญหากลิ่นเหม็นมานานกว่าสัปดาห์ ทั้งที่ที่ผ่านมาอาศัยอยู่ในพื้นที่มาหลายสิบปี ไม่เคยพบปัญหาน้ำเสียรุนแรงเช่นนี้มาก่อน นอกจากกลิ่นเหม็นแล้ว ยังพบว่าคลองดังกล่าวกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและแมลงมีพิษ สร้างความกังวลด้านสุขภาพของคนในชุมชน
ทั้งนี้ ชาวบ้านระบุว่า เทศบาลเคยนำจุลินทรีย์อีเอ็มมาลงในคลองเพื่อบรรเทาปัญหา แต่กลิ่นเหม็นลดลงเพียงวันเดียวก่อนกลับมาเหม็นอีก จึงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบหาต้นตอของน้ำเสีย และเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็ว.