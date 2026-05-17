หนองคายยึดงาช้างหั่นท่อน 22 ท่อนพร้อมซากสัตว์ก่อนถูกลักลอบนำข้ามโขง

หนองคาย-ตำรวจเวียงคุก หนองคาย ยึดงาช้างหั่นท่อน 130 กิโลกรัม พร้อมซากสัตว์ไม่ทราบชนิด 2 กระสอบ ขณะกลุ่มผู้ลักลอบเตรียมนำลงเรือข้ามแม่น้ำโขง คาดส่งขายตามออเดอร์ให้กลุ่มคนชื่นชอบการสะสมงาช้าง หรืออาจนำไปแปรรูปเป็นวัตถุ หรือเครื่องประดับอื่น ๆ
เมื่อเวลาประมาณ 19.20 น. วันนี้( 16 พ.ค.)พ.ต.อ.สมชาย สงวนศักดิ์ภักดี รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.ไพรวัลย์ ท้าวพรม ผกก.สภ.เวียงคุก, พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.หนองคาย, นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์ นายด่านศุลกากรหนองคาย, นายจงเจริญ มากสุวรรณ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์หนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันตรวจยึด งาช้างแบบหั่นท่อน จำนวน 22 ท่อน น้ำหนักรวม 130.9 กิโลกรัม พร้อมด้วยซากสัตว์ไม่ทราบชนิด เป็นโครงกระดูก บรรจุอยู่ในกระสอบสีขาว 2 กระสอบ น้ำหนักรวม 29 กิโลกรัม
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากมาตรการสกัดกั้นเพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบเข้าออกของแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด ของหนีภาษีและของผิดกฎหมาย ซึ่งเวลาประมาณ 18.00 น. วันที่ 16 พ.ค.69 เจ้าหน้าที่สืบสวน สภ.เวียงคุก ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายออกนอกประเทศไปยังประเทศเพื่อนบ้าน บริเวณแม่น้ำโขง บ้านเมืองหมีใหญ่ ต.เมืองหมี อ.เมืองหนองคาย จึงรายงานผู้บังคับบัญชาและจัดชุดดักซุ่มบริเวณดังกล่าว
จนกระทั่ง 19.20 น.วันเดียวกัน ได้มีเรือข้ามแม่น้ำโขงมาจอดเทียบท่า ขณะเดียวกันมีชายฉกรรจ์ 5 คน ขนกระสอบและสิ่งของบางอย่างลงบริเวณบันไดทางลงริมโขงบริเวณที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้แสดงตัว ทำให้ชายทั้ง 5 คน วิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่ ส่วนเรือที่เข้าเทียบท่าได้รีบหันหัวเรือกลับไปทันที
เมื่อตรวจสอบภายในกระสอบก็พบงาช้างหั่นท่อน และซากสัตว์จำนวนดังกล่าว คาดว่าของกลางที่ยึดได้จะถูกนำไปยังประเทศเพื่อนบ้านลักลอบนำไปจำหน่ายให้กับบุคคลที่ชื่นชอบการสะสมงาช้าง หรืออาจจะมีการนำไปแปรรูปเป็นวัตถุ หรือเครื่องประดับอื่น ๆ จึงได้ตรวจยึดมาไว้ที่ สภ.เวียงคุก เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.