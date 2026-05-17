สระแก้ว- ฉก.อรัญประเทศ รวบ7 หนุ่มสาวชาวไทยทำงานให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเมืองปอยเปตขณะลักลอบข้ามแดนกลับไทย สารภาพหนีตายจากการถูกกวาดล้างของ จนท.กัมพูชา พบ1ในนั้นมีหมายจับศาลอาญาธัญบุรี
เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ชุดควบคุมทหารพรานที่ 12 (ชค.ทพ.12) ได้คุมตัวชาวไทย4รายเป็นชาย 2 ราย และหญิง 2 ราย ขณะลักลอบเข้ามาในประเทศไทยบริเวณแนวชายแดนหน้าบ้านคลองลึก ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
การจับกุมดังกล่าวเป็นผลจากปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ และยังพบว่า 1ใน4 มีหมายจับของศาลอาญาธัญบุรีจ
ากการสอบสวนทั้งหมดให้การรับสารภาพว่า ทำงานให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ประเภทตอบแชทฟิวแฟนหลอกลวงให้ร่วมลงทุน ในกรุงปอยเปต แต่เนื่องจากในช่วงนี้เจ้าหน้าที่กัมพูชา ได้กวาดล้างแรงงานต่างชาติในพื้นที่อย่างหนัก หัวหน้างานจึงให้พนักงานทุกคนหลบหนีไปตามสถานที่ต่างๆ
โดยทิ้งพวกตนไว้และหลบหนีไป จึงตัดสินใจหนีกลับประเทศไทยจนถูกจับกุมได้
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวชาวไทยทั้งหมด ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองลึก เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
รวบอีก 3 ลอบข้ามแดนผ่านสะพานมิตรภาพฯ
และในวันเดียวกันชุดควบคุมทหารพรานที่ 12 (ชค.ทพ.12) ยังสืบทราบว่าจะมีการลักลอบข้ามแดนในพื้นที่รับผิดชอบ จึงเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่
กระทั่งพบตัวผู้ต้องสงสัยอีด 3 คน เป็นชาย 1รายและหญิง2ราย(ช.1 ญ.2) ขณะพากันเดินขึ้นสะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา ต.ท่าข้าม อ.อรัญประะทศ จ.สระแก้ว มาจากประเทศกัมพูชา
จึงเข้าดำเนินการควบคุมตัว และทำการสอบสวนกระทั่งทราบว่า ทั้ง 3 คน ทำงานตอบแชทลูกค้าให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ปอยเปต เช่นกัน
และจากการถูกกวาดล้างอย่างหนัก จึงทำให้บริษัทเลิกกิจการ จนเดินเท้าข้ามสะพานฯกลับภูมิลำเนาและถูกส่งให้ สภ.คลองลึก ดำเนินคดีตามกฎหมาย