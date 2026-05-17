ฉก.อรัญประเทศ​ รวบ7คนไทยแก๊งคอลเซ็นเตอร์​หนีตายจากกัมพูชาหลังถูกกวาดล้างหนัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สระแก้ว- ฉก.อรัญประเทศ​ รวบ7 หนุ่มสาวชาวไทยทำงานให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเมืองปอยเปตขณะลักลอบข้ามแดนกลับไทย สารภาพหนีตายจากการถูกกวาดล้างของ จนท.กัมพูชา พบ1ในนั้นมีหมายจับศาลอาญาธัญบุรี

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา กองกำลังบูรพา โดยหน่วย​เฉพาะกิจ​อรัญประเทศ ชุดควบคุมทหารพรานที่ 12 (ชค.ทพ.12)​ ได้คุมตัวชาวไทย4รายเป็นชาย 2 ราย และหญิง 2 ราย ขณะลักลอบเข้ามาในประเทศไทยบริเวณแนวชายแดนหน้าบ้านคลองลึก ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

การจับกุมดังกล่าวเป็นผลจากปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ และยังพบว่า 1ใน4 มีหมายจับของศาลอาญาธัญบุรี


ากการสอบสวนทั้งหมดให้การรับสารภาพว่า ทำงานให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ประเภทตอบแชทฟิวแฟนหลอกลวงให้ร่วมลงทุน ในกรุงปอยเปต  แต่เนื่องจากในช่วงนี้เจ้าหน้าที่กัมพูชา ได้กวาดล้างแรงงานต่างชาติในพื้นที่อย่างหนัก หัวหน้างานจึงให้พนักงานทุกคนหลบหนีไปตามสถานที่ต่างๆ

 โดยทิ้งพวกตนไว้และหลบหนีไป จึงตัดสินใจหนีกลับประเทศไทยจนถูกจับกุมได้ 

เจ้าหน้าที่ได้นำตัวชาวไทยทั้งหมด ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองลึก เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป


รวบอีก 3 ลอบข้ามแดนผ่านสะพานมิตรภาพฯ

และในวันเดียวกันชุดควบคุมทหารพรานที่ 12 (ชค.ทพ.12)​ ยังสืบทราบว่าจะมีการลักลอบข้ามแดนในพื้นที่รับผิดชอบ จึงเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่

กระทั่งพบตัวผู้ต้องสงสัยอีด 3 คน เป็นชาย 1รายและหญิง2ราย(ช.1 ญ.2) ขณะพากันเดินขึ้นสะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา ต.ท่าข้าม อ.อรัญประะทศ จ.สระแก้ว มาจากประเทศกัมพูชา

จึงเข้าดำเนินการควบคุมตัว และทำการสอบสวนกระทั่งทราบว่า ทั้ง 3 คน ทำงานตอบแชทลูกค้าให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ปอยเปต เช่นกัน

และจากการถูกกวาดล้างอย่างหนัก จึงทำให้บริษัทเลิกกิจการ จนเดินเท้าข้ามสะพานฯกลับภูมิลำเนาและถูกส่งให้ สภ.คลองลึก ดำเนินคดีตามกฎหมาย









ฉก.อรัญประเทศ​ รวบ7คนไทยแก๊งคอลเซ็นเตอร์​หนีตายจากกัมพูชาหลังถูกกวาดล้างหนัก
