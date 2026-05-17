ตื่นตา! ผีเสื้อนับหมื่นตัวโผล่อวดโฉม อช.แก่งกระจาน รับฤดูท่องเที่ยว

เพชรบุรี – ฝนหนักสลับร้อนทำผีเสื้อหลากชนิดโผล่บินดูดแร่ธาตุทั่วป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยเฉพาะจุดบ้านกร่าง ลำธาร 1–3 กลายเป็นสวรรค์นักดูผีเสื้อ คาดชมยาวถึง ก.ค.นี้
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง หลังอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พบผีเสื้อหลากหลายชนิดนับหมื่นตัวออกมาบินอวดสีสันภายในผืนป่า หลังปีนี้ผีเสื้อมาช้ากว่าปกติเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน
นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เผยว่า ภายหลังเกิดฝนตกหนักสลับอากาศร้อน จะทำให้พื้นที่ป่ามีความชื้นเหมาะสม ผีเสื้อจำนวนมากจึงออกมาดูดกินแร่ธาตุตามโป่งดินและพื้นที่ชื้น สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน โดยเฉพาะบริเวณจุดกางเต็นท์แคมป์บ้านกร่าง ลำธาร 1 ลำธาร 2 และลำธาร 3 เส้นทางเชื่อมต่อเขาพะเนินทุ่ง ซึ่งขณะนี้พบฝูงผีเสื้อจำนวนมากลงมาเกาะรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่
ชนิดผีเสื้อที่พบได้ ได้แก่ ผีเสื้อหนอนจำปีจุดแยก, ผีเสื้อสะพายฟ้า, ผีเสื้อฟ้าวาวสีต่างฤดูกาล, ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา, ผีเสื้อช่างร่อน, ผีเสื้อเหลืองหนามธรรมดา, ผีเสื้อตาลหนามใหญ่ และผีเสื้อวงศ์หนอนกะหล่ำ นอกจากนี้ หากโชคดีอาจพบผีเสื้อหายาก เช่น ผีเสื้อหางติ่งปารีส ผีเสื้อหางมังกรเขียว และผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียวอีกด้วย
โดยปกตินักท่องเที่ยวสามารถชมผีเสื้อได้ตลอดปี แต่ช่วงที่เหมาะสมที่สุดคือฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม–พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ปีนี้คาดว่าจะสามารถชมได้ยาวไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2569
ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการชมผีเสื้อ คือช่วงเช้าที่มีแสงแดดอ่อนก่อนเวลา 10.00 น. และช่วงบ่ายก่อนเวลา 15.00 น. เนื่องจากเป็นช่วงที่ผีเสื้อออกหากินมากที่สุด
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีผีเสื้อมากกว่า 250 ชนิด นับเป็นหนึ่งในแหล่งชมผีเสื้อที่มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โทร. 032-772-311 และ 032-459-293 หรือผ่านเฟซบุ๊ก “อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน”.