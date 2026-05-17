(คลิป)ทนายเมืองอุดรเมาซิ่งเก๋งพุ่งชนไรเดอร์-อัดเสาไฟ ปฏิเสธเป่าแอลกอฮอล์ โวยตำรวจ-กู้ภัยลั่น “อย่าบังคับผม!”

อุดรธานี- ระทึกกลางดึก ทนายความขับเก๋งพุ่งชนไรเดอร์เจ็บกลางเมือง ก่อนเสียหลักอัดเสาไฟ เจ้าตัวยอมรับดื่มกับเพื่อน แต่ยัน “ไม่ได้เมา” ขณะตำรวจขอตรวจแอลกอฮอล์กลับปฏิเสธ แถมชี้หน้าด่าตำรวจ กู้ภัย และผู้สื่อข่าวให้วุ่น ขณะที่ชาวโซเชียลขุดพบ ทนายคนนี้เคยถ่ายภาพรูปคู่กับ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พร้อมสวมเสื้อพรรคอนาคตใหม่อีกด้วย
เมื่อเวลาประมาณ 21.15 น. คืนที่ผ่านมา(16 พ.ค.) ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 จังหวัดอุดรธานี รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์และเสาไฟฟ้า บริเวณด้านหลังโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ถนนศรีชมชื่น ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้า ทะเบียนจังหวัดอุดรธานี ติดโลโก้ตราชั่ง สภาพด้านหน้าพังเสียหาย ชนอัดกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า สภาพพังยับกองติดต้นไม้และรั่วโรงเรียน หลังถูกรถยนต์เก๋งพุ่งชนอย่างแรง ใกล้กันมีนายมานิตย์ ศรีพันจันทร์ อายุ 42 ปี คนขับไรเดอร์ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
นอกจากนี้พบคนขับรถเก๋งยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในลักษณะคล้ายมึนเมา ทราบชื่อต่อมาคือ นายปรีชา สวรรยาวิสุทธิ์ ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นทนายความ โดยให้การว่าเป็นผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าวจริง ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ของทนายความรายดังกล่าว พบมีภาพถ่ายร่วมกับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และสวมเสื้อพรรคอนาคตใหม่เผยแพร่ผ่านบัญชีเฟซบุ๊กส่วนตัว
ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า “เมามาจากไหนหรือเปล่า” นายปรีชาตอบว่า “อย่าว่าเมาเลย ไม่ได้เมา เราเมาไม่ได้ เพราะเรารู้กติกาบ้านเมือง ถ้าเมาเราไม่สามารถไปโต้แย้งกฎหมายได้” พร้อมยอมรับว่าได้ไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนฝูงในโอกาสพิเศษ แต่ยืนยันว่าไม่ใช่นิสัยส่วนตัวที่จะดื่มเป็นประจำ และย้ำว่าตนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ต่อมาทาง พ.ต.ท.อดุลชัย ขาวขำ พนักงานสอบสวนเวรคดี ได้ขอความร่วมมือให้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เบื้องต้น แต่ทางนายปรีชาไม่ยินยอม พร้อมกล่าวกับเจ้าหน้าที่ว่า “ผมให้ความร่วมมือขนาดนี้ ยังจะกล้าทำขนาดนั้นอีกหรือ รถคันนี้ก็ไม่มีประกัน อย่าบังคับผม”
ด้าน พ.ต.ท.อดุลชัย ได้ชี้แจงว่า หากไม่ยอมเป่าตรวจวัดแอลกอฮอล์ จะมีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน พร้อมระบุว่าในฐานะเป็นทนายความย่อมทราบข้อกฎหมายอยู่แล้ว และจะรายงานเรื่องดังกล่าวต่อสภาทนายความจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ระหว่างนั้น นายปรีชายังได้ชี้นิ้วไปทางผู้สื่อข่าว พร้อมพูดห้ามบันทึกภาพ โดยอ้างเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ก่อนจะหันไปต่อว่าทีมกู้ภัยและตำรวจด้วยถ้อยคำรุนแรง อ้างว่ากู้ภัยทำงานเกินหน้าที่ และกล่าวทำนองข่มขู่ว่า “เดี๋ยวหลายคนต้องไปเจอกันในชั้นศาล”
ขณะที่ นายมานิตย์ ศรีพันจันทร์ อายุ 42 ปี คนขับไรเดอร์ ผู้ได้รับบาดเจ็บ เล่าว่า ขณะเกิดเหตุตนนั่งคร่อมรถจักรยานยนต์อยู่ริมถนน ระหว่างรอรับงานและเล่นโทรศัพท์มือถือ จู่ ๆ รถเก๋งได้พุ่งเข้าชนอย่างแรง จนร่างกระเด็นตกจากรถ กลิ้งไปนอนบนฟุตบาท เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วมาก และรถคู่กรณีขับมาด้วยความเร็วสูง
เบื้องต้นได้รับบาดเจ็บบริเวณเอวและขาซ้ายเล็กน้อย โดยผู้สื่อข่าวถามติดตลกว่า “ห้อยพระดีหรือเปล่า” นายมานิตย์ตอบพร้อมรอยยิ้มว่า “ไม่ได้ห้อยครับ” ก่อนถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาล ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างละเอียดต่อไป
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุ บันทึกภาพความเสียหายของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเสาไฟฟ้าไว้เป็นหลักฐาน พร้อมสอบปากคำผู้ขับขี่และพยานในที่เกิดเหตุ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป