(คลิป) งามไส้! ป.ป.ส.ภาค 3 บุกรวบ ตร.โคราช ยศ "ร.ต.อ." สังกัด สภ.เมืองยาง ซุกยาบ้า ในบ้านพักราชการ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ป.ป.ส. ภาค 3 บูรณาการตำรวจบุรีรัมย์-นครราชสีมา เปิด “ปฏิบัติการยุทธการตัดเนื้อร้าย บุกรวบ "ร.ต.อ."ตำรวจโคราช สังกัด สภ.เมืองยางและได้รับแต่งตั้งเป็น พนักงาน ป.ป.ส. ซุกยาบ้าในบ้านพักราชการ เร่งดำเนินคดีอาญาคู่ วินัย ด้าน เจ้าตัว ให้การภาคเสธ อ้างยาบ้าไม่ใช่ของตัวเอง แต่จนท.มีพยานหลักฐานมัดแน่น
วันนี้ ( 15 พ.ค.69) นายมานพ แสงโสทร ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 3 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ธีรพันธ์ นาคปานเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนบังคับการใช้กฎหมาย ป.ป.ส. ภาค 3 และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา ดำเนินการสืบสวนขยายผลกรณีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ภายใต้ “ปฏิบัติการยุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่ 7”
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คูเมือง จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 256 เม็ด จากการสอบสวนขยายผลทราบว่า ยาบ้าบางส่วนรับมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยศร้อยตำรวจเอก ( ร.ต.อ.ทศพร )สังกัด สภ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา จึงประสาน พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ ช่วยราชการ ภ.จว.นครราชสีมา เข้าร่วมตรวจสอบต่อมา เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบ ตำรวจ สภ.เมืองยาง ซึ่งเป็น บุคคลเป้าหมาย ณ สภ.เมืองยาง อำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมา โดยเจ้าตัวสมัครใจเข้ารับการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ผลไม่พบสารเสพติด
ต่อมา เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นสถานที่ทำงาน ยานพาหนะ และบ้านพักข้าราชการ สภ.เมืองยาง ผลการตรวจค้นพบยาบ้า จำนวน 20 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในตระกร้าบนโต๊ะภายในห้องนอน ชั้น 1 ของบ้านพัก เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองยาง ดำเนินคดีในข้อหา “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” และ ขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักอีกแห่งในพื้นที่ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมาไม่พบสิ่งผิดกฏหมายแต่ได้ตรวจยึดรถยนต์กระบะ โตโยต้า วีโก้ จำนวน 1 คัน เพื่อนำมาตรวจสอบ มูลค่าทรัพย์สินประมาณ 200,000 บาท
ด้าน ร.ต.อ. ผู้ถูกกล่าวหา ให้การภาคเสธ อ้างว่า ยาบ้าไม่ใช่ของตนเอง เพียงแต่เอาไว้ใช้ทำงาน ซึ่ง ทาง ป.ป.ส.ภาค 3 และตำรวจ สภ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ระบุว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะให้การอย่างไรก็ได้ แต่ตำรวจมีพยานหลักฐาน ชัดเจน
จากการตรวจสอบพบว่า ตำรวจ สภ.เมืองยาง คนดังกล่าว ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งภายหลังการตรวจค้น เจ้าตัวได้ทำบันทึกส่งคืนบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ให้แก่สำนักงาน ป.ป.ส. แล้ว ทั้งนี้ จะมีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาดำเนินการทางวินัย รวมถึงให้ออกจากราชการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดอย่างจริงจัง เพื่อรักษามาตรฐานของผู้บังคับใช้กฎหมาย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งขยายผลในคดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อเป็นการตัดวงจรยาเสพติดทั้งขบวนการให้สิ้นซากต่อไป