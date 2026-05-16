รวบผู้ต้องหาตามหมายจับ คดีข่มขืน-ฆ่าอำพรางศพสาววัย 44 ปี หลังพบเป็นศพในป่าละเมาะเมืองกาญจน์

กาญจนบุรี – ตำรวจเมืองกาญจนบุรีตามรวบผู้ต้องหาวัย 44 ปี ตามหมายจับศาล หลังก่อเหตุลวงหญิงวัยเดียวกันข่มขืนก่อนฆ่าและจัดฉากผูกคออำพรางคดี ภายหลังผู้ตายถูกแจ้งสูญหาย ก่อนพบเป็นศพในป่าละเมาะ
วันนี้( 16 พ.ค.) พ.ต.อ.ชัยรัตน์ บัวขม ผกก.สภ.เมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.วศิน พลายศิริ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองกาญจนบุรี และ พ.ต.ท.มารุต ฉัตรทัณฑ์ สว.สส.สภ.เมืองกาญจนบุรี สั่งการให้ชุดสืบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี ติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัว นายสมรอ หรือแต อายุ 44 ปี ชาว อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 389/2569 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ในความผิดฐาน “ข่มขืนกระทำชำเรา และฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน”
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เวลา 11.00 น. มีผู้พบศพหญิงเสียชีวิตบริเวณชายป่าละเมาะ หมู่ 6 ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตมาแล้วมากกว่า 24 ชั่วโมง ต่อมาทราบว่าผู้เสียชีวิตคือ น.ส.เกษา หรือเล็ก อายุ 44 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้ญาติได้แจ้งความบุคคลสูญหายไว้กับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี
จากการสืบสวนของตำรวจพบว่า ผู้ต้องหาได้ลวงผู้ตายไปก่อเหตุข่มขืน ก่อนลงมือฆ่าและอำพรางศพด้วยการจัดฉากให้เหมือนผูกคอตาย จากนั้นได้หลบหนี กระทั่งเจ้าหน้าที่เร่งติดตามจนสามารถจับกุมตัวได้ในที่สุด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.