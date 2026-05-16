แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทย หนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 🌼

เมื่อเร็วๆ นี้ อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นางปิติมา รักพานิชมณี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าไทยในจังหวัดขอนแก่น ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภายในงาน “ร้านเมืองไหม" อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ได้นำผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายโบราณ และผ้าทอพื้นเมืองมาจัดแสดงอย่างโดดเด่น โดยมี นายสุรชัย นาสูงชน หรือ “หนึ่ง” ผู้ดูแลร้านเมืองไหม ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ถูกนำมาต่อยอดเป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัย ทั้งเสื้อผ้าสุภาพ เสื้อคลุม และชุดผ้าไทยดีไซน์ทันสมัย ที่ยังคงเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้อย่างงดงาม
นางปิติมา รักพานิชมณี ได้กล่าวชื่นชมผู้ประกอบการผ้าไทยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ที่ร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยให้มีความหลากหลาย ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ และต่อยอดผ้าไทยให้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น พร้อมกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน อันจะช่วยสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน