ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2569

จันทบุรี- ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2569
วันนี้ (16 พ.ค.) พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2569 ณ สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข 16 บ้านจันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
การฝึกกองทัพเรือประจำปี ถือเป็นการฝึกที่มีความสำคัญสูงสุดของกองทัพเรือ ซึ่งดำเนินการจัดการฝึกเพื่อให้สอดคล้องและเป็นตามนโยบาย “ปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือ” “ทำการฝึกให้เสมือนการรบจริง เมื่อรบจริงต้องชนะ”
โดยได้ทำการฝึกการวางแผนทางทหาร การจัดทำคำสั่งยุทธการ โดยใช้แนวความคิดการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ รวมทั้งแนวทางการใช้กำลังของกองทัพเรือ การอำนวยการยุทธ์ การทดสอบความพร้อมของกำลังรบ ทำการฝึกปฏิบัติการตามสาขาต่าง ๆ ตามรูปแบบและการปฏิบัติการนอกแบบ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้
ในส่วนของการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติการจริงที่ได้รับการสนับสนุนจากหลาย ๆ หน่วยในกองทัพเรือ เพื่อตรวจสอบความพร้อมขององค์บุคคล องค์วัตถุ องค์ยุทธวิธี หลักนิยมในการรบ และทดสอบแนวทางการใช้กำลังของกองทัพเรือ ให้สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ
โดยบูรณาการการใช้กำลังและอาวุธ ยุทโธปกรณ์ให้เกิดความเหมาะสมและเกิเประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะทำให้กำลังพลได้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันได้สูงขึ้น เป็นประโยชน์แก่กองทัพเรือต่อไป
ทั้งนี้ กองทัพเรือได้ดำเนินการฝึกประจำปี 2569 ภายใต้รหัส “ทร.69” เพื่อยกระดับความพร้อมรบและรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคง โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนด้านตะวันออกและพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางทะเล อันเป็นภารกิจสำคัญในการพิทักษ์อธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
การฝึกดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย “ปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือ” ของ พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความพร้อมรบในทุกมิติ ทั้งด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ การฝึก และการบูรณาการกำลังร่วม เพื่อให้กองทัพเรือสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และการฝึกครั้งนี้เริ่มเมื่อต้นปี 2569 ได้นำบทเรียนจากสถานการณ์ความขัดแย้งจริงในปี 2568 มาศึกษา วิเคราะห์ และปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป ครอบคลุมทั้งการฝึกปัญหาที่บังคับการ การฝึกเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ และการบูรณาการกำลังร่วมระหว่างหน่วยกำลังรบของกองทัพไทย
ในเฟสสุดท้ายของการฝึกจะเป็นห้วงการฝึกภาคสนามและภาคทะเลแบบบูรณาการ ครอบคลุมการโจมตีพื้นที่เป้าหมาย การยกพลขึ้นบก การควบคุมห้วงอากาศ การสนับสนุนการยิงทางเรือ การป้องกันฐานทัพ ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้กำลังพลสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ