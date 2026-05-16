ทุกข์เจ้าของที่ดินอ่างทอง รถหกล้อปริศนาทิ้งขยะก่อสร้างกว่า 20 เที่ยวหน้าห้องเช่า เตรียมแจ้งความล่าตัวผู้ก่อเหตุ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อ่างทอง – เจ้าของที่ดินวัย 59 ปีช็อก พบกองขยะเศษหิน ปูน ไม้ และที่นอนเต็มพื้นที่หน้าบ้านเช่าราว 50 ตารางวา คาดถูกลอบนำมาทิ้งหลายเที่ยว วอนผู้ก่อเหตุรับผิดชอบ พร้อมเตรียมแจ้งความเอาผิดตามกฎหมาย

วันนี้(16 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง หลังพบรถบรรทุกหกล้อปริศนานำขยะก่อสร้างจำนวนมากมาทิ้งในที่ดินส่วนบุคคล สร้างความเดือดร้อนให้เจ้าของพื้นที่อย่างหนัก

จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณด้านหน้าบ้านเช่าเลขที่ 90 หมู่ 2 ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยเจ้าของที่ดินเดินทางมาไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่บริเวณหน้าห้องเช่า ก่อนตกใจแทบช็อก เมื่อพบกองขยะเศษหิน เศษปูน เศษไม้ ที่นอน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์เก่า ถูกนำมาทิ้งกองใหญ่เต็มพื้นที่ประมาณ 50 ตารางวา คาดว่ามีการนำมาทิ้งรวมกว่า 20 คันรถ

นางณฐินี กาญจนศักดิ์ อายุ 59 ปี เจ้าของที่ดิน เปิดเผยว่า ตนพักอยู่อีกหลังห่างจากจุดดังกล่าวประมาณ 1 กิโลเมตร และเดินทางมาไหว้ศาลพระภูมิเป็นประจำ แต่ครั้งนี้กลับพบขยะก่อสร้างจำนวนมหาศาลถูกนำมาทิ้งจนเต็มพื้นที่ ทำให้เกิดความเครียดอย่างหนัก ส่งผลให้โรคประจำตัวทั้งเบาหวานและความดันกำเริบ

จากการสอบถามผู้เช่าห้องพัก ทราบว่ามีรถบรรทุกหกล้อนำขยะมาทิ้งหลายเที่ยว แต่ไม่มีใครแจ้งเจ้าของพื้นที่ คาดว่าเป็นขยะจากการรื้อถอนบ้านหรือก่อสร้าง ก่อนนำมาทิ้งอย่างมักง่าย

เจ้าของที่ดิน ระบุว่า หากต้องขนย้ายขยะออกเองอาจต้องใช้เงินหลักหมื่นบาท จึงอยากให้ผู้ก่อเหตุมารับผิดชอบ พร้อมได้แจ้งนายก อบต.ในพื้นที่ให้รับทราบแล้ว และเตรียมเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจ สภ.เมืองอ่างทอง รวมทั้งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง เพื่อหาเบาะแสรถบรรทุกที่นำขยะมาทิ้ง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.










ทุกข์เจ้าของที่ดินอ่างทอง รถหกล้อปริศนาทิ้งขยะก่อสร้างกว่า 20 เที่ยวหน้าห้องเช่า เตรียมแจ้งความล่าตัวผู้ก่อเหตุ
