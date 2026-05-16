แม่ค้าส้มตำราชบุรีช็อก! เอาทอง 3 บาทจำนำเพื่อน พอไถ่คืนพบเป็นทองปลอม แจ้งความหวังทวงคืนความเป็นธรรม

ราชบุรี – แม่ค้าส้มตำวัย 28 ปี โร่แจ้งความหลังไถ่ทองหนัก 3 บาทคืนจากเพื่อนสนิท ก่อนนำไปตรวจพบเป็นทองปลอม เจ้าตัววอนขอทองคืน พร้อมเตือนประชาชนให้ใช้บริการร้านทองหากจำเป็นต้องจำนำ
กลายเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ขอความช่วยเหลือจากสังคม กรณีนำทองคำหนัก 3 บาทไปจำนำกับเพื่อนสนิท ก่อนพบว่าเมื่อไถ่คืนกลับกลายเป็นทองปลอม
ล่าสุดวันนี้( 16 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังเจ้าของโพสต์ ทราบชื่อคือ น.ส.รัฎฎิการ์ แย้มวงษ์ อายุ 28 ปี หรือ “แม่คะนิ้ง” แม่ค้าส้มตำตามตลาดนัด อาศัยอยู่ห้องเช่าใน ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง
น.ส.รัฎฎิการ์ เล่าว่า ตนเก็บเงินจากการขายส้มตำจนซื้อทองคำรูปพรรณเป็นสร้อยข้อมือ น้ำหนัก 3 บาท ไว้เป็นเงินเก็บ ต่อมาเดือน ม.ค. 2569 มีปัญหาการเงินจึงนำทองไปจำนำกับเพื่อนสนิท เป็นเงิน 150,000 บาท โดยเพื่อนไม่คิดดอกเบี้ย และตนทยอยชำระมาโดยตลอด
กระทั่งวันที่ 14 พ.ค. 2569 ตนหาเงินมาปิดยอดทั้งหมด พร้อมให้ดอกเบี้ยเพิ่ม 5,000 บาทเพราะเกรงใจ และให้แฟนเป็นผู้ไปรับทองคืน แต่ก่อนหน้านั้นเคยมีปัญหาขัดใจกับเพื่อนคนดังกล่าว รวมทั้งโทรศัพท์มือถือของตนหายระหว่างไปเที่ยวด้วยกัน
“วันที่แฟนไปไถ่ทอง เพื่อนบอกว่าโทรศัพท์ที่หายอยู่ในกระเป๋าเขา แต่ไม่กล้าคืนเพราะกลัวโดนด่า ทำให้รู้สึกแปลกใจ พอได้ทองกลับมาก็รีบเอาไปตรวจที่ร้านทองที่เคยซื้อ ปรากฏว่าเป็นทองปลอม แต่ลายเหมือนของเดิมทุกอย่าง” น.ส.รัฎฎิการ์ กล่าว
เจ้าตัวเผยว่า เมื่อทราบผลถึงกับเข่าอ่อนและเข้าแจ้งความทันที เบื้องต้นตำรวจติดต่อไปยังคู่กรณี แต่ได้รับแจ้งให้คุยผ่านทนายความเท่านั้น
แม่ค้าส้มตำรายนี้ยังฝากถึงคู่กรณีว่า อยากให้คืนทองของตน เพราะเป็นเงินที่เก็บจากการทำงานหนัก อีกทั้งต้องเลี้ยงดูลูกเล็ก พร้อมเตือนประชาชนให้ใช้กรณีของตนเป็นอุทาหรณ์ หากจำเป็นต้องจำนำทองควรใช้บริการร้านทอง เพื่อความมั่นใจในทรัพย์สิน
ทั้งนี้ หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ มีชาวโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เสียหายยังเปิดเผยว่า ผู้ที่ต้องการช่วยอุดหนุนส้มตำและไก่ย่างสามารถติดต่อได้ผ่านเฟซบุ๊ก “Rattikar Yamwong” ซึ่งมีบริการสั่งซื้อออนไลน์ด้วย.