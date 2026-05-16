“เห็ดระโงก”พุ่งกิโลฯละ 700 รับฝนตกใหม่ ชาวบ้านยิ้มเข้าหาของป่าวางขายโกยรายได้งาม

สกลนคร-ชาวบ้านยิ้มรับฤดูฝน แห่พากันหาของป่าในเทือกเขาภูพาน เก็บมาวางขายริมทางสกลฯถึงกาฬสินธุ์
ทั้งเห็ด หน่อไม้ หวายป่า ผักหวาน โดย เห็ดระโงก ยังเป็นแชมป์ยอดฮิตแม้ราคาแพงแต่คนนิยมซื้อกินเพราะอุดมไปด้วยโปรตีนและวิตามินเพื่อสุขภาพ ต้นฝนราคาซื้อขายพุ่งกิโลฯละ 600-700 บาท
หลังจากที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา บรรยากาศบริเวณริมถนนสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ ช่วงก่อนถึงเนินบ้านนากุง อ.เมือง จ.สกลนคร เริ่มกลับมาคึกคักเป็นอย่างมาก มีชาวบ้านในพื้นที่พากันมาตั้งเพิงวางขายของป่าและอาหารป่าตามฤดูกาลเรียงรายตลอดสองข้างทาง อาทิ เห็ดป่านานาชนิด หน่อไม้ หวาย และผักหวานป่า ซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมและรายได้หลักให้กับครอบครัวได้อย่างเป็นกอบเป็นกำในช่วงนี้
จากการสอบถาม นางทองสา อายุ 62 ปี แม่ค้าขายของป่า เล่าว่า ตนประกอบอาชีพหาของป่ามาตั้งแต่ยังสาวเพื่อเลี้ยงชีพมาจนถึงปัจจุบัน ในช่วงนี้ที่มีฝนตกชุก ส่งผลให้มีเห็ดป่าออกมาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ เห็ดระโงก หรือ เห็ดไข่ห่าน ซึ่งถือเป็นราชาแห่งเห็ดป่าที่ประชาชนนิยมรับประทานกันมากที่สุด
สำหรับราคานั้นหากขายเป็นกิโลกรัมจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 600 - 700 บาท แต่หากนำมาแบ่งขายเป็นกระทงใบตอง จะตกอยู่ที่กระทงละ 200 ถึง 300 บาท ขึ้นอยู่กับว่าเป็นดอกตูมหรือดอกบานตามความชอบของลูกค้า
นอกจากนี้ที่ร้านยังมีเห็ดป่าชนิดอื่น ๆ วางขายควบคู่กันไปด้วย เช่น เห็ดเผาะ เห็ดตับเต่า และเห็ดก่อแดง ซึ่งจะขายเฉลี่ยอยู่ที่กระทงละ 100 ถึง 200 บาท โดยลูกค้าส่วนใหญ่มีทั้งประชาชนขาจรที่สัญจรผ่านเส้นทางนี้ และลูกค้าขาประจำที่รู้ดีว่าถนนเส้นนี้จะเป็นแหล่งรวมของป่าสด ๆ จากธรรมชาติ
สำหรับ เห็ดระโงก นั้น ไม่เพียงแต่มีรสชาติที่หวานอร่อย นุ่มละมุนลิ้น ลำต้นอวบ และเนื้อแน่นเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย เนื่องจากเป็นเห็ดที่มีโปรตีนสูงแต่ไขมันต่ำ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและดูแลสุขภาพ ทั้งยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ เช่น วิตามินบีรวม วิตามินดี และโพแทสเซียมที่ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมอง มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน รวมถึงมีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์สูง ซึ่งส่งผลดีต่อระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย
ความคึกคักของตลาดของป่าริมทางในห้วงนี้ เป็นสิ่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเทือกเขาภูพานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ที่มีระบบนิเวศป่าไม้ที่สมบูรณ์ เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมจะกระตุ้นให้เกิดคลังอาหารชุมชนขนาดใหญ่ นอกจากเห็ดป่านานาชนิดแล้ว ผืนป่าภูพานแห่งนี้ยังพรั่งพร้อมไปด้วยผลิตผลป่าไม้อื่น ๆ ที่ชาวบ้านสามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวมาบริโภคและจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี
ไม่ว่าจะเป็น หน่อไม้ไร่ หวายป่า ผักหวานป่า สมุนไพรพื้นบ้าน ดอกกระเจียว รวมไปถึงหอยป่าและปลาป่า ซึ่งถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชาวสกลนครมาอย่างยาวนาน.