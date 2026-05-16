สะเทือนใจคนรักสัตว์! ต่างชาติจับ 'ลูกลิง' ทรมานยัดเป้ากางเกง-กัดหูเดินโชว์กลางบาร์เบียร์พัทยา

ศูนย์ข่าวศรีราชา- สะเทือนใจคนรักสัตว์! ชายต่างชาติงจับ 'ลูกลิง' ทรมานยัดเป้ากางเกง-กัดหู เดินโชว์กลางบาร์เบียร์เขตจอมเทียน เมืองพัทยา ชาวบ้านสุดทนถ่ายคลิปร้องสื่อฯ วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งช่วย
จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปชายชาวต่างชาติซึ่งมีพฤติกรรมจับ ลิงน้อย ยัดใส่กางเกงบริเวณเป้าหว่างขา และหาก ลิงน้อย ดื้อซนจะถูกตีจนทำให้ลูกลิงตัวดังกล่าวแสดงอาการหวาดกลัวชาวต่างชาติรายนี้ ที่มักเดินท่องราตรีบริเวณกลุ่มบาร์เบียร์ย่านตลาดร่มโพธิ์ จอมเทียนสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี อย่างเห็นได้ชัด
จนทำทำให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่พบเห็นเกิดความสงสารเจ้าลิงน้อยตัวนี้ จึงมีการนำคลิปวิดีโอ ส่งเป็นหลักฐานร้องเรียนต่อสื่อมวลชนในพื้นที่นั้น
วันนี้ ( 16 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่พูดคุยกับ น.ส.จุฑามาศ อายุ 40 ปี ผู้ถ่ายคลิปที่ดังกล่าว โดยระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนั้นตนเองได้นั่งดื่มกินอยู่กับเพื่อนภายในบาร์เบียร์ ย่านตลาดร่มโพธิ์ จอมเทียน และได้สังเกตเห็นชายต่างชาติรูปร่างสูงใหญ่ ไม่สวมเสื้อ นุ่งกางเกงขาสั้น เดินจับเป้าตัวเองตลอดเวลา
และเมื่อมาถึงร้านที่เธอนั่งอยู่ ยังได้จับลิงน้อยออกมาจากเป้ากางเกงโชว์ให้ซ้ำยังจับยัดเข้าออกหลายอยู่ครั้ง ตนเองจึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปไว้ ซึ่งชาวต่างชาติรายนี้ยังได้ใช้ปากกัดที่หูลิงน้อย เมื่อลิงแสดงอาการขัดขืนอีกด้วย
" ตอนนั้น เจ้าลิงน้อย มีสภาพค่อนข้างอิดโรยและหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัด และยังพยายามที่จะวิ่งไปยังโต๊ะต่างๆเพื่อหลบหนีแต่สุดท้ายก็ถูกชาวต่างชาติตามไล่จับได้"
น.ส.จุฑามาศ ยังบอกอีกว่าตนเองและคนในร้านที่เห็นเหตุการณ์ต่าง รู้สึกสงสารเจ้าลิงน้อยที่ถูกทรมาน จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลองพื้นที่ตรวจสอบ และช่วยเหลือลูกลิงเป็นการด่วน