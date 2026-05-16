วัดอินทารามเตรียมเปิดประมูล “ทุเรียน 3 น้ำ” ระดมทุนการศึกษาฟรี ลุ้นเปิดตัวทุเรียนพันธุ์ใหม่ครั้งแรก

สมุทรสงคราม – สมุทรสงครามจัดใหญ่ เตรียมจัดประมูลทุเรียนพรีเมียมก้านยาว-หมอนทอง พร้อมเปิดตัวทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ รายได้สมทบทุนการศึกษาปริญญาตรีฟรี ตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 3 แสนบาท
ผศ.ดร.พระเมธีวัชรประชาทร (หลวงพ่อแดง นันทิโย) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 และเจ้าอาวาสวัดอินทาราม ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า วัดอินทารามเตรียมจัดงาน “ประมูลทุเรียน 3 น้ำ” ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดอินทาราม โดยได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดงาน
ไฮไลต์สำคัญของงาน คือการนำ “ทุเรียน 3 น้ำ” เกรดพรีเมียมออกประมูล ประกอบด้วยทุเรียนพันธุ์ก้านยาว Premium Grade จำนวน 3 ลูก และพันธุ์หมอนทอง Premium Grade จำนวน 12 ลูก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายเอกชัย เทียนชัย กำนันตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที เจ้าของสวนทุเรียน 3 น้ำรายใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรสงคราม
“ทุเรียน 3 น้ำ” ถือเป็นผลไม้เศรษฐกิจชื่อดังของจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะจากพื้นที่ปลูกที่ได้รับอิทธิพลของน้ำ 3 ประเภท ได้แก่ น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม ส่งผลให้ดินมีแร่ธาตุพิเศษ ทำให้เนื้อทุเรียนมีรสชาติหวานมัน กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคและนักสะสมทุเรียนระดับพรีเมียม
รายได้จากการประมูลทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีฟรีแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนในพื้นที่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวัดอินทาราม หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายภาครัฐ–เอกชนในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยตั้งเป้าระดมทุนไม่น้อยกว่า 300,000 บาท
สำหรับหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดอินทาราม ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2565 ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรแล้ว 168 คน มีผู้ลงทะเบียนเรียนฟรีในปีการศึกษา 2569 จำนวน 145 คน และมีนิสิตกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีอีก 169 คน โดยมีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาประมาณเดือนละ 300,000 บาท
ด้านนายเอกชัย เทียนชัย เปิดเผยว่า ได้ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองและก้านยาวมากว่า 40 ปี บนพื้นที่ 12 ไร่ ปัจจุบันมีทุเรียนประมาณ 600 ต้น เชื่อว่า “ทุเรียน 3 น้ำ” จะก้าวเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดสมุทรสงครามไม่แพ้ส้มโอขาวใหญ่และลิ้นจี่ค่อม
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีไฮไลต์พิเศษ คือการเปิดตัว “ทุเรียนพันธุ์ใหม่” ที่เกิดจากการเพาะเมล็ดและกลายพันธุ์ตามธรรมชาติ ซึ่งเริ่มให้ผลผลิตเป็นปีแรกและมีรสชาติโดดเด่น โดยจะนำมาถวายวัดเพื่อร่วมประมูลเพิ่มอีก 5 ลูก พร้อมจัดพิธีตั้งชื่ออย่างเป็นทางการภายในงาน คาดว่าจะสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการคนรักทุเรียนและนักสะสมพันธุ์หายากเป็นอย่างมาก.