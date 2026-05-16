ตม.หนองคายจับได้อีกเครือข่ายสแกมเมอร์จีนเทา หอบอุปกรณ์จากเขมรลอบติดตั้งซิมบ็อกซ์

หนองคาย - ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ตามรวบเครือข่ายสแกมเมอร์แอบติดตั้งซิมบ็อกซ์ หลังติดตั้งอุปกรณ์ในรีสอร์ทเมืองหนองคายแล้วไม่ได้ค่าจ้าง สืบพบตัวการใหญ่ร่วมแก๊งสแกมเมอร์จีนเทาหอบอุปกรณ์จากกัมพูชามาติดตั้งในไทย
เมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. คืนที่ผ่านมา พ.ต.ท.ธียาฌพัตท์ รังสิพราหมณกุล รองผกก.ตม.หนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ได้ทำการจับกุมตัว นายวีระวัฒน์ โทนุบล อายุ 43 ปี ชาว จ.ลพบุรี ตามหมายจับศาลจังหวัดหนองคาย ที่ 50/2569 ลงวันที่ 27 ม.ค.2569 ข้อหา “ร่วมกันทำ มีใช้ นำเข้า นำออก หรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือส่วนใด ๆ แห่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต, ประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต”
การจับกุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 18 ม.ค.69 ที่ผ่านมา ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ได้ทำการตรวจยึดอุปกรณ์ซิมบ็อกของเครือข่ายสแกมเมอร์ จำนวน 3 เครื่อง ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในตัวเมืองหนองคาย ต่อมาวันที่ 19 ม.ค.69 ได้ขยายผลตรวจค้นรีสอร์ทอีก 2 แห่ง จนสามารถตรวจยึดเครื่องซิมบ็อกได้เพิ่มอีก 3 เครื่อง
เบื้องต้นได้จับกุมผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่ติดตั้งเครื่องซิมบ็อก 2 ราย และจากการขยายผลทราบว่า นายฉัตรมงคล อายุ 26 ปี ชาวหนองคาย ไปทำงานอยู่กับแก๊งสแกมเมอร์ชาวจีนที่กัมพูชาเป็นตัวการสำคัญที่รับงานจากหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ชาวจีน โดยลักลอบนำเครื่องซิมบ็อกข้ามมาจากกัมพูชาแล้วมาว่าจ้างผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปทำการติดตั้ง โดยศาลจังหวัดหนองคายได้อนุมัติหมายจับนายฉัตรมงคล ซึ่งได้หลบหนีไปกัมพูชา
จนกระทั่งวันที่ 10 เม.ย.69 ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ซึ่งเฝ้าติดตามนายฉัตรมงคลอยู่ต่อเนื่อง สามารถจับกุมนายฉัตรมงคลไว้ได้ ตลอดจนขยายผลจับกุมนายวีระวัฒน์ เป็นรายล่าสุด ที่ จ.ลพบุรี โดยนายวีระวัฒน์ ให้การว่า นายฉัตรมงคล ว่าจ้างให้ตนและเพื่อนอีกคนทำการติดตั้งอุปกรณ์ซิมบ็อก แต่พอตนติดตั้งอุปกรณ์เสร็จ กลับไม่ได้รับค่าจ้าง จนทราบภายหลังว่านายฉัตรมงคลถูกจับ ตนจึงหนีออกจากพื้นที่ จ.หนองคาย ไปหลบอยู่ที่ จ.ลพบุรี จนถูกจับกุมดังกล่าว ภายหลังตรวจคนเข้าเมืองหนองคายได้คุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองหนองคาย ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.