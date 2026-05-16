SUN ปักธงรัศมี 50 กม.รอบโรงงานปั้น“ข้าวโพดหวานไทย"สู่โมเดลเกษตรแห่งอนาคต เทคโนโลยี อัจฉริยะ

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เดินหน้าสร้าง “โมเดลเกษตรแห่งอนาคต” ผ่านการพัฒนาโครงการรัศมี 50 กิโลเมตรรอบโรงงาน ยกระดับพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดหวานสู่ Smart Farming Zone เชื่อมโยงเกษตรกรเข้าสู่ระบบ Contract Farming ที่มีตลาดรองรับชัดเจน ใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการ และสร้างมาตรฐานวัตถุดิบระดับสากล
นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาคเกษตรไทยกำลังเผชิญ “จุดเปลี่ยนสำคัญ” ทั้งต้นทุนที่สูงขึ้น ความผันผวนของตลาด และการขาดแรงจูงใจของคนรุ่นใหม่ในการกลับเข้าสู่ภาคเกษตร โดยปัญหาของเกษตรกรไทย ไม่ใช่แค่ปลูกได้หรือไม่ได้ แต่คือปลูกแล้วไม่มีตลาดรองรับ ไม่มีความมั่นคง และไม่รู้อนาคตจะเดินไปทางใด
ดังนั้น SUN จึงพัฒนาแนวคิด “รัศมี 50 กิโลเมตรรอบโรงงาน” เพื่อสร้างระบบเกษตรยุคใหม่ที่เชื่อมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยเกษตรกรจะมีการวางแผนการผลิต มีองค์ความรู้ มีสัญญารับซื้อที่ชัดเจน และมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกอย่างแม่นยำ โดยบริษัทนำระบบ KC Farm และเทคโนโลยี Precision Farming เข้ามาช่วยบริหารพื้นที่เพาะปลูก ผ่าน Big Data, IoT และระบบติดตามผลผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และควบคุมคุณภาพข้าวโพดหวานให้ได้มาตรฐานระดับโลก
นายองอาจ กล่าวว่า บริษัทไม่ได้ต้องการเพียงวัตถุดิบคุณภาพสำหรับโรงงาน แต่ต้องการสร้าง “ระบบนิเวศเกษตร” ที่ทำให้เกษตรกร ชุมชน และอุตสาหกรรมสามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ด้วยความมุ่งหวังที่จะเห็นเกษตรไทยเปลี่ยนจากการผลิตแบบรอความหวัง ไปสู่การผลิตที่มีข้อมูล มีเทคโนโลยี และมีตลาดรองรับจริง เกษตรกรต้องมองเห็นอนาคตของอาชีพนี
นอกจากนี้ SUN ยังเดินหน้าร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และพันธมิตรด้านเทคโนโลยี เพื่อผลักดันพื้นที่รอบโรงงานให้กลายเป็นต้นแบบ “เกษตรอัจฉริยะ” ที่ช่วยดึงคนรุ่นใหม่กลับคืนสู่ภาคเกษตร พร้อมยกระดับข้าวโพดหวานไทยสู่เวทีโลก
“ถ้าประเทศไทยสร้างเกษตรกรยุคใหม่ได้ ประเทศไทยจะไม่ได้เป็นเพียงผู้ส่งออกสินค้าเกษตร แต่จะกลายเป็นศูนย์กลางอาหารคุณภาพของโลก” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ระบุ