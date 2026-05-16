ยังเจออีกเพียบ ลูกปลาหมอคางดำ ริมชายหาดพัทยาวอนเจ้าหน้าที่เร่งแก้ปัญหา

ศูนย์ข่าวศรีราชา-ยังเจออีกเพียบ ลูกปลาหมอคางดำ ริมชายหาดพัทยา วอนเจ้าหน้าที่เร่งแก้ปัญหา หวั่นแพร่กระจายจนกระทบระบบนิเวศทางทะเลและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
จากกรณีที่มีรายงานการพบ ปลาหมอคางดำ ในทะเลพัทยา ถูกเผยแพร่ผ่านคลิปในโลกสังคมออนไลน์ หลังชาวประมงในพื้นที่ใช้แห่หว่านจนได้ทั้งปลาหมอคางดำ และลูกปลาหมอคางดำเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมทั้งสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบในช่วงกลางวันกลับไม่พบปลาหมอคางดำ นั้น
ในช่วงค่ำวานนี้ ( 15 พ.ค.)ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณชายหาดเมืองพัทยาอีกครั้ง ซึ่งก็ยังพบว่ามีนักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมาก ที่พากันออกมาตกปลาหมึกตามแนวชายหาด เช่นเดียวกับ นายสตาร์ท อุ่นกาเย็น อายุ 40 ปี เจ้าของคลิปภาพการพบปลาหมอคางดำ จนสามารถนำกลับไปทำเมนูอาหารรับประทอดทั้ง ทอด นึง และย่างได้หลายรายการ ซ้ำยังบอกว่ามีรสชาติดีไม่แพ้ปลาชนิดอื่นๆ
นายสตาร์ท บอกว่าตั้งแต่วันแรกที่พบจนสามารถทอดแหจับปลาหมอคางดำได้หลายสิบกิโลกรัม วันนี้เมื่อลงมาทอดแหบริเวณชายหาดพัทยาอีกครั้ง ก็ยังพบปลาหมอคางดำอยู่เช่นเคย แต่ในครั้งนี้เป็นลูกปลาขนาดเล็กแต่จำนวนไมามากเหมือนเมื่อ 2 วันก่อน
นายสตาร์ท ยังฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เนื่องจากเกรงว่าการแพร่กระจายของ ปลาหมอคางดำ อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดพัทยาในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่