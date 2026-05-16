(คลิป)น้ำตารื้นร่ำไห้ระงม!เผยนาทีพายุถล่มตาคลีหนักสุด เวที “กุ้ง สุทธิราช”-แผงร้านค้างานบูชาช้าง 3 เศียร พังยับ

นครสวรรค์ – พ่อค้าแม่ขายงานบูชาช้าง 3 เศียร น้ำตารื้นร่ำไห้กันระงม..เผยนาทีพายุฤดูร้อนถล่มนครสวรรค์ เมฆก่อตัวดำทะมึนพัดย้อนจากสิงห์บุรี คลุมหลายอำเภอก่อนพายุซัด “ตาคลี” โดนหนักสุด แรงลมพัดเวทีลิเกดัง “กุ้ง สุทธิราช” พังยับก่อนถึงวันเริ่มแสดง-แผงร้านค้า เต็นท์ โต๊ะจีน ฯลฯ ปลิวระเนระนาดตั้งแต่ยังไม่ทันเปิดขาย
กลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่เคลื่อนตัวปกคลุมแนวถนนหมายเลข 11 พื้นที่นครสวรรค์ จาก อ.ตาคลี ต่อเนื่องไปถึงตากฟ้า ไพศาลี ท่าตะโก และหนองบัว ตั้งแต่ช่วงบ่าย ก่อนพายุฝนลมแรงจะพัดถล่มอย่างหนักราว 15.30 น.วันที่ 15 พ.ค.69 ที่ผ่านมา
จุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามองค์การบริหารส่วนตำบลพรมนิมิต อ.ตาคลี ซึ่งมีการจัดงานบูชาช้าง 3 เศียร ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ส่งผลให้ร้านค้ากว่า 50 ร้านที่เพิ่งตั้งแผงตั้วบูธเตรียมขายพังระเนระนาด เต็นท์ครัว โต๊ะจีน และอุปกรณ์ต่างๆ ถูกแรงลมพัดปลิวกระจัดกระจาย บางส่วนตกลงไปในสระน้ำ สร้างความเสียหายทันทีทั้งที่ยังไม่ทันได้เปิดขายแม้แต่ร้านเดียว
แม่ค้าหลายรายเปิดเผยตรงกันว่า ช่วงพายุถล่มต่างคนต่างต้องหนีเอาตัวรอด เนื่องจากแรงลมรุนแรงและฝนตกหนัก มีเพื่อนแม่ค้าบางส่วนได้รับบาดเจ็บจากเศษแก้ว ขวด และโครงหลังคาที่หล่นลงมาทับ เจ้าหน้าที่มูลนิธิเร่งเข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลหลายราย เบื้องต้นประเมินความเสียหายต่อร้านค้าแต่ละรายไม่น่าต่ำกว่า 2,000 บาท
ใกล้กันยังเกิดเหตุพายุพัดถล่มเวทีลิเกลูกทุ่งของ “กุ้ง สุธิราช” ซึ่งตั้งเวทีเตรียมการแสดงล่วงหน้าไว้ 1 คืน จอ LED และฉากประกอบการแสดงถูกลมพัดล้มลงก่อนเริ่มการแสดง พระเอกลิเกชื่อดังเล่าว่า ขณะเดินทางมาถึงพื้นที่เพื่อเช็กความเรียบร้อยช่วงเกือบ 16.00 น. ได้สังเกตเห็นกลุ่มเมฆหนาทึบพัดย้อนมาจากฝั่งอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จึงโทรแจ้งทีมงานให้ระมัดระวัง แต่เมื่อมาถึงเวที พายุได้พัดกระหน่ำจนโครงสร้างโยกอย่างรุนแรง ทีมงานพยายามช่วยกันยึดรั้งแต่ไม่สามารถต้านแรงลมได้ จำเป็นต้องรีบหนีออกจากพื้นที่ท่ามกลางฝนที่ตกหนัก โดยพายุใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่สร้างความเสียหายอย่างหนัก
กุ้ง สุธิราช ยังเผยอีกว่า ก่อนหน้านี้เพิ่งออกมาเตือนศิลปินให้ระวังพายุฤดูร้อนเมื่อราว 2 สัปดาห์ก่อน แต่ไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเอง ยอมรับว่าเวทีดังกล่าวไม่มีประกัน ความเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้ อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์คลี่คลายและฝนหยุดลง จะยังคงเดินหน้าแสดงต่อในรูปแบบลิเกคอนเสิร์ต ใช้เวทีขนาดเล็ก เน้นการร้องเพลงแทนการแสดงเต็มรูปแบบ เพื่อไม่ให้แฟนเพลงผิดหวัง.