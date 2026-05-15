"พ่อ-ลูก เฮงตระกูล” ผุดโครงการหรู Highbury Hill Pool Villas Pattaya รับดีมานด์ EEC

ศูนย์ข่าวศรีราชา- “พ่อ-ลูกเฮงตระกูล” เปิดเกมรุกธุรกิจอสังหาฯ พัทยา ลุยโครงการ Highbury Hill Pool Villas Pattaya หรูระดับลักชัวรี่ บนพื้นที่กว่า 51 ไร่ 2 งาน ใน ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง.จ.ชลบุรี รับความต้องการตลาด EEC ราคาเริ่มต้นที่ 18.5ล้านบาท การันตี “ซื่อสัตย์-ส่งมอบตรงเวลา”
วันนี้ (15 พ.ค.) นายชาญ ยุทธ เฮงตระกูล ประธานโครงการ Highbury Hill Pool Villas Pattaya พร้อมด้วย นายรัฐกิจ เฮงตระกูล กรรมการผู้จัดการโครงการฯ และ น.ส.ศุภลักษณ์ วิลสัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการฯ ได้ร่วมเปิดตัวทีมผู้บริหารชุดใหม่อย่างเป็นทางการ พร้อมประกาศวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาโครงการลักชัวรี่พูลวิลล่าระดับพรีเมียม บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ ในทำเลศักยภาพย่าน ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี รองรับการเติบโตของพื้นที่ EEC
โดย นายชาญยุทธ เผยว่าการเข้ามาบริหารโครงการดังกล่าวคือการนำประสบการณ์ทั้งจากการทำงานในภาครัฐและภาคเอกชน ที่สั่งสมมายาวนานปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ชื่อ “เฮงตระกูล” ตั้งแต่โครงการพัทยาปาร์คฮิลล์ 1 จนถึงปัจจุบัน รวมแล้วกว่า 12 โครงการ
ภายใต้นโยบายการทำงานด้วยความ “ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และความรับผิดชอบต่อลูกค้า” และการสร้างบ้านคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม และส่งมอบตรงเวลา
" โครงการ Highbury Hill จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า เนื่องจากครอบครัวมีความพร้อมด้านเงินทุนและศักยภาพในการสนับสนุนการลงทุน ช่วยให้โครงการเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคง ซึ่งโครงการ Highbury Hill ถูกวางให้อยู่บนทำเลทอง ด้วยงานสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และหากโครงการในเฟสแรกประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ก็จะพัฒนา “Highbury Hill 2” ต่อเพื่อรองรับตลาดพูลวิลล่าระดับลักชัวรี่ในพื้นที่พัทยาและจังหวัดชลบุรี "
นายชาญยุทธยังกล่าวอีกว่า การดำเนินธุรกิจของครอบครัวงจะนำกำไรส่วนหนึ่งกลับคืนสู่สังคม ภายใต้แนวคิด “30% ของกำไรต้องคืนให้ชาวบ้านและสังคม”
เช่นเดียวกับ นายรัฐกิจ เฮงตระกูล กรรมการผู้จัดการโครงการฯที่เผยว่า หลังเข้ามาบริหารโครงการประมาณ 6 เดือนได้เร่งพัฒนาสาธารณูปโภคและยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ทั้งถนนภายใน ระบบไฟฟ้า ประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย ขณะที่อาคารคลับเฮาส์ก่อสร้างโครงสร้างแล้วเสร็จ 100% และอยู่ระหว่างตกแต่งภายใน คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายใน 1 เดือน
ส่วนตัวบ้านขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างพร้อมกัน 17 หลัง โดยคาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบให้ลูกค้าได้ภายใน 3-6 เดือน และล็อตแรกจะพร้อมส่งมอบในอีกประมาณ 3 เดือนข้างหน้า พร้อมยกระดับวัสดุก่อสร้างสู่มาตรฐาน Luxury ด้วยการเลือกใช้วัสดุระดับพรีเมียม ทั้งระบบอลูมิเนียมและกระจกหนาพิเศษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกันเสียงและกันความร้อน ภายใต้แนวคิด “ต้องเป็นสเปกที่ตัวเองอยากอยู่เอง”
สำหรับ ชื่อ “Highbury Hill” ได้แรงบันดาลใจจากสนาม Highbury Stadium อดีตสนามเหย้าของสโมสร Arsenal F.C. ประเทศอังกฤษ ซึ่งสะท้อนภาพลักษณ์ความคลาสสิกและหรูหรา นอกจากนี้ ยังแสดงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพการเติบโตของเมืองพัทยาและพื้นที่ EEC
พร้อมระบุว่า โครงการตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพใกล้แนวรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งจะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมสนามบินอู่ตะเภาเข้าสู่เมืองพัทยา และจะดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่จากทั้งภาครัฐและเอกชนในอนาคต
ด้าน น.ส.ศุภลักษณ์ วิลสัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการ เผยว่าโครงการให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าตั้งแต่วันจองจนถึงหลังส่งมอบบ้าน โดยจะมีการอัปเดตความคืบหน้าการก่อสร้างทุก 2 สัปดาห์ พร้อมจัดตั้งทีมบริการหลังการขายแบบครบวงจร ทั้งบริการปล่อยเช่า รถรับส่ง สนามบิน โรงเรียนนานาชาติ รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับ Highbury Hill Pool Villas Pattaya เป็นโครงการพูลวิลล่าระดับลักชัวรี่ บนพื้นที่กว่า 51 ไร่ 2 งาน รวม 133 ยูนิต แบ่งพัฒนาเป็น 2 เฟส โดยเฟสแรกมี 63 ยูนิต และเฟสที่สอง 70 ยูนิต มีบ้านให้เลือก 2 แบบ คือ Sulvia Type พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น 285 ตารางเมตร 4 ห้องนอน พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว ราคาเริ่มต้น 10.9 ล้านบาท
และ Elysia Type พื้นที่ใช้สอย 375 ตารางเมตร 4 ห้องนอน พร้อม Walk-in Closet และที่จอดรถในร่ม ราคาเริ่มต้น 18.5 ล้านบาท