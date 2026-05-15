ดรามาลาม!พระครูวัดดังลำปางสวนคำโซเชียลฯ พาเณรเล่นน้ำเขื่อนกิ่วลมไม่ผิด

ลำปาง – พระครูวัดดังลำปาง สวนคำวิจารณ์สนั่นโซเชียลฯ ชี้เป้าถล่มเพจข่าวท้องถิ่น อ้างพาเณรเล่นน้ำแพเขื่อนกิ่วลมเหมือนพาเด็กเล่น หลังผู้ใช้ติ๊กต๊อกนำคลิปพระเณรเล่นน้ำบนแพกิ่วลมสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเผยแพร่-แชร์/ชมกว่าแสนวิว บางส่วนมองไม่เหมาะสม พศ.เตรียมส่งเรื่องให้เจ้าคณะผู้ปกครองออกหนังสือตักเตือน ย้ำเณรก็นุ่งผ้าเหลือง
หลังผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่งได้นำคลิปภาพพระเณรห่มเหลืองเล่นน้ำบนแพในเขื่อนกิ่วลม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของลำปาง ความยาวประมาณ 40 วินาที เผยแพร่พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “อีคงร้อน เข้าใจได้” โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นพระเณรวัดใด ปรากฏว่ากลายเป็นไวรัลมีคนแชร์จำนวนมาก และวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม ไม่สำรวมของพระ-เณรที่ปรากฏในคลิป
เมื่อผู้สื่อข่าวท้องถิ่นได้รับคลิปและ นำมาลงในเพจข่าวท้องถิ่น “เพจช่องข่าวลำปาง” พร้อมระบุว่ามีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเขื่อนกิ่วลม สถานที่ท่องเที่ยวลำปาง แล้วไปพบภาพนี้ เจ้าของคลิประบุว่า “อีคงร้อนเข้าใจได้” แล้วชาวเน็ตเข้าใจหรือไม่ พร้อมคลิปที่มีการแชร์และส่งต่อมา
หลังจากนั้นไม่นาน ได้มีพระครูเจ้าอาวาสวัดได้เข้ามาคอมเมนต์ ในลักษณะเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่มีการนำคลิปดังกล่าวมาลงจนทำให้วัดได้รับความเสียหาย จึงขอให้ด้อมช่วยกันแคปคอมเมนต์ไว้ เพราะขณะนี้กำลังสร้างวัด
นอกจากนี้ยังมีพระลูกวัดได้เข้ามาอธิบายว่าในวันดังกล่าวมีโยมนิมนต์ไปลอยอังคาร จึงได้พาเณรไปด้วยและถือโอกาสช่วงขากลับเล่นน้ำ ซึ่งเณรก็เหมือนเด็กทั่วไป
แต่หลังจากนั้นไม่ถึง2ชั่วโมง เจ้าของคลิปได้ประสานมาหลังบ้านของเพจ บอกว่าพระตามคลิปได้ประสานมาว่ามีดรามากับภาพดังกล่าวจำนวนมากจึงขอให้ช่วยลบคลิปได้หรือไม่ ซึ่งทางเพจดูแล้วว่าเพิ่งลงได้ไม่ถึง 2 ชั่วโมงและคอมเมนต์ยังมีไม่ถึง10ข้อความ จึงลบเรื่องดังกล่าวให้ตามคำขอของเจ้าของคลิป
ต่อมาพระครูเจ้าอาวาส ได้แคปหน้าเพจข่าว พร้อมนำคอมเมนต์ในติ๊กต๊อกคลิปต้นเรื่องไปแขวนหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความว่า “จากผลประกอบการของเพจหนึ่งที่ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนของลำปาง ซึ่งส่งผลให้ตุ๊เจ้า และเณร ทุกรูป ของวัดถ้ำขุมทรัพย์จามเทวี เมืองนครลำปาง ถูกดูหมิ่น กล่าวร้าย วิพากษ์ วิจารณ์ในทางเสียหาย ถูกด้อยค่า และบางท่านเลิกคบหา ตัดสัมพันธ์ไมตรี เกิดผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาโดยรวม แม้จะลบไปแล้วแต่หาได้มีความสำนึกผิด และกล่าวคำขอโทษใดๆทั้งสิ้น”
เพจช่องข่าวลำปาง ได้ชี้แจงให้ทราบถึงที่มาที่ไปของคลิปให้ได้ทราบ แต่ทว่าพระครูเจ้าอาวาสได้แคปหน้าเพจและนำภาพคลิปไปเผยแพร่ต่อเนื่อง พร้อมกับมีการชี้เป้าหน้าเพจที่มีการชี้แจงดังกล่าว
และล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้ ทางวัดได้เข้าพบผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เพื่อชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า “ด้วยที่สื่อ ช่องข่าวลำปาง ที่มีผู้ติดตาม 4.9 หมื่นคน นำคลิปพระสงฆ์ สามเณรที่กำลังอยู่บนแพเขื่อนกิ่วลม ของบุคคลอื่นไปโพสต์ไว้บนหน้าเพจของตนเอง ปรากฏเป็นข่าวในสื่อโซเชียลฯกระจายเป็นวงกว้างออกไปจนทำให้ประชาชนจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น ด่าทอ บริภาษณ์ เย้ยหยัน สร้างความเสื่อมเสียแก่พระพุทธศาสนาจำนวนมาก กระทั่งเริ่มมีความเห็นแตกต่างในทิศทางที่ดี เพจดังกล่าวจึงได้ทำการลบคลิปดังกล่าวนั้นออกไปแล้ว
อาตมาภาพในฐานะพระสงฆ์ รูปหนึ่งซึ่งอยู่บนแพลำนั้น ขอเจริญพร คณะสงฆ์สามเณรวัดถ้ำขุมทรัพย์ได้รับนิมนต์ให้ไปประกอบพิธีลอยอังคาร เสื่อเสร็จสิ้นพิธีการแล้ว จึงได้จอดแพในที่ที่เหมาะสมให้สามเณรวัยเด็กได้ลงเล่นน้ำ ครั้นเมื่อมีแพลำอื่นเข้ามาจอดเทียบใกล้ๆ ก็ได้สั่งให้แพเคลื่อนตัวย้ายหนีห่างออกไป
แต่สังเกตเห็นว่าแพลำอื่นได้ถ่ายรูป/คลิปไว้ ซึ่งก็ไม่ได้รู้สึกตกใจใดๆ เพราะบนแพไม่ได้มีสิ่งใดผิดต่อความเป็นสมณะ ต่อมาจึงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นขึ้น จึงเจริญพรมายังท่านในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล สนองกิจการงานคณะสงฆ์ ได้ปกป้องพระพุทธศาสนาจากการที่พระสงฆ์สามเณร โดนนำคลิปไปโพสต์ไว้เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาบรภาษในทางเสียหาย
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้เข้าพบ นายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เพื่อสอบถามถึงคลิปที่เป็นข่าวดังกล่าวเนื่องจากเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระครู และเป็นรองเจ้าคณะตำบล ยืนยันว่าไม่ผิดสมณะ ว่าเป็นอย่างไรทำได้หรือไม่และฆราวาสที่เห็นคลิปแล้วไม่สบายใจและได้คอมเมนต์ทำให้วัดและพระพุทธศาสนาเสื่อมเสียจากการเผยแพร่ภาพดังกล่าวหรือไม่
นายคะนึงกิจ กล่าวหลังได้ดูคลิปที่มีการเผยแพร่ไปก่อนหน้านั้นและได้มีการลบไปแล้วว่า เท่าที่ดูจากตัวคลิปเองซึ่งมีความยาวไม่มากก็อย่างที่ประชาชนได้ดูแล้วเกิดความกังวลดูแล้วไม่เหมาะกับสมณะสารูป ซึ่งทางสำนักพุทธฯก็จะรายงานไปยังเจ้าคณะผู้ปกครองได้พิจารณา ซึ่งอาจจะมีขบวนการตักเตือนวัดเจ้าของคลิป เพราะลักษณะที่ปรากฏตามที่พระได้ชี้แจงคือได้รับนิมนต์ไปแล้วขากลับตรงที่ถ่ายมาอาจมีภาพที่ไม่เหมาะสมก็จะได้แจ้งเจ้าคณะต่อไป
“เท่าที่ดูก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ ที่อ้างว่าเป็นเณร คำว่าเณร ก็ต้องปฏิบัติตนไม่เหมือนกับเด็กทั่วไป ต้องอยู่ในการกำกับดูแลของพระพี่เลี้ยง ในกรณีนี้พระก็ได้บอกว่ากำกับดูแลแล้ว ซึ่งก็จะได้รับไว้และส่งผ่านว่าเหมาะสมหรือไม่ จึงอยากฝากไปถึงวัดต่างๆ ที่มีเณร บางวัดจะมีการบวชเณรภาคฤดูร้อน ซึ่งเณรยังไม่ได้ปฏิบัติเป็นสมาณะเต็มที่ พระพี่เลี้ยงก็ต้องคอยดูแลเวลาพาออกนอกสถานที่ต้องระวัง เพื่อไม่ให้เกิดโลกวัชชะประชาชนดูแล้วไม่สบายใจขึ้นได้”