ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา ใช้AI ล่าตัวผู้ต้องหาค้ามนุษย์ขณะเดินในโครงการ Walking Street

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา โชว์ประสิทธิภาพเทคโนโลยี AI ล่าตัวผู้ต้องหาค้ามนุษย์ ขณะเดินในโครงการ Walking Street ย่านพัทยาใต้ ก่อนนำตัวส่ง บก.ปคม.ดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้ ( 15 พ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สถานีตำรวจท่องเที่ยว 4 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.มิลิน เพียรช่าง ผกก.2 บก.ทท.1, พ.ต.ท.ปราบดา สุขสุนทรีย์ สวญ.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 พร้อมด้วย พ.ต.ท.อภิชาติ จารุรักษ์ และ พ.ต.ท.ภาวิตร ฉิมพาลี สว. ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 ได้ร่วมกันจับกุม นายสมชาติ อายุ 38 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา
การจับกุมดังกล่าวเกิดขึ้นหลังระบบกล้องอัจฉริยะ AI ตรวจพบและระบุตัวบุคคลตามหมายจับศาลอาญาที่ 2462/2569 ลงวันที่ 29 เม.ย. 2569 ขณะเดินอยู่บริเวณโครงการ Walking Street Pattaya ย่านพัทยาใต้
ผู้ต้องหารายนี้ถูกกล่าวหาในความผิดร้ายแรงหลายข้อหา อาทิ ร่วมกันค้ามนุษย์, สมคบกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์, พรากผู้เยาว์เพื่อแสวงหาประโยชน์, ข่มขืนใจผู้อื่น, พาบุคคลออกนอกราชอาณาจักรโดยมิชอบ และนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับขบวนการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลและเยาวชน
หลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
สำหรับการจับกุมในครั้งนี้ เป็นการโชว์ประสิทธิภาพของการนำเทคโนโลยี AI Surveillance มาใช้สนับสนุนงานด้านความมั่นคงและการติดตามจับกุมผู้ต้องหาคดีร้ายแรงในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวสำคัญอย่างพัทยา.