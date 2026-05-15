​ส่งกลับอีก40ราย คนไทยพ้นโทษจากเรือนจำในกัมพูชาหลังถูกดำเนินคดีข้อหาลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย​

จันทบุรี- ถูกผลักดันกลับไทยต่อเนื่อง คนไทยลักลอบข้ามแดนไปทำงานในกัมพูชา ล่าสุดถูกส่งตัวกลับไทยอีก 40ราย พบ 6 รายเป็นบุคคลตามหมายจับของสถานีตำรวจต่าง ๆ ส่วนอีก15 รายโยงบัญชีม้ากว่า 132 เคสไอดี
เมื่อเวลา 10.00น.วันนี้ (15 พ.ค.) ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผบก.ภ.จว.จันทบุรี, พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาต รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี และเจ้าหน้าที่ สภ.โป่งน้ำร้อน รวมทั้งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี, กปช.จต. และ ฉก.นย.จันทบุรี ได้ร่วมกันตัวคนไทย 40 ราย ที่ถูกส่งกลับจากประเทศกัมพูชา ผ่านด่านถาวรบ้านผักกาด หมู่ 4 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
หลังได้รับการประสานจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี ได้แจ้งข้อกล่าวหาคนไทยทั้งหมด “เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ไม่เดินทางเข้า-ออกช่องทางตามที่รัฐกำหนด” อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 11 และมาตรา 62
จากนั้นได้นำตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (NRM) โดยเจ้าหน้าที่ พม.จันทบุรี, จัดหางานจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สอบถามเบื้องต้นทราบว่า ชาวไทยทั้ง 40 รายเป็นผู้พ้นโทษจากเรือนจำในประเทศกัมพูชา หลังถูกดำเนินคดีฐานลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและคดีอื่น ๆ โดยพบว่าในจำนวนนี้มี 6 ราย เป็นบุคคลตามหมายจับของสถานีตำรวจต่าง ๆ ประกอบด้วย น.ส.ศกมล , นายเกรียงไกร, นายปัจฉิมลิขิต , นายอิศน์เดช , น.ส.หวานใจ และ น.ส.เวณิกา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับกุมและส่งตัวให้ สน.และสภ. เจ้าของคดีดำเนินการตามกฎหมาย
นอกจากนี้ยังตรวจพบผู้ที่มีประวัติเชื่อมโยงกับบัญชีม้าในระบบ TPO จำนวน 15 ราย รวม 132 เคสไอดี และมีบางรายมีความเชื่อมโยงหลายคดี อาทิ น.ส.เวณิกา เชื่อมโยง 43 เคสไอดี, น.ส.นัทมน 15 เคสไอดี, น.ส.ศกมล 14 เคสไอดี และนายอนันต์ 13 เคสไอดี
เจ้าหน้าที่ระบุว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนคำสั่งทหารในสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา โดย ฉก.นย.จันทบุรี ได้อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 มาตรา 6 และมาตรา 15 ทวิ ควบคุมตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นเวลา 7 วัน เพื่อสืบสวนสอบสวนว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงหรือไม่
ขณะเดียวกัน ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ได้ประสานไปยัง สน.และ สภ. ที่มีผู้เสียหายแจ้งความในคดีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าทั้ง 132 เคสไอดี เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีเพิ่มเติม ตามแนวทางของ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร. และ ผอ.ศปอส.ตร.ต่อไป