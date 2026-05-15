“พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ” มอบนโยบายเตรียมรับเสด็จ ถวายความปลอดภัยในหลวง-พระราชินี

กาฬสินธุ์-“พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ” ผบ.ตร. เดินทางมอบนโยบายและตรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จและถวายความปลอดภัยฯ ในหลวงและพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมพระอารามหลวง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 16พค.69
วันนี้ ( 15 พ.ค.) ที่ห้องประชุมชัยสุนทร ตำรวจภูธรจ.กาฬสินธุ์ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางมามอบนโยบายและตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จและถวายความปลอดภัยฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตรพระอุโบสถ ณ วัดประชานิยม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2569
มีคณะผู้บังคับบัญชาที่ร่วมต้อนรับ นำโดยพล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผบช.ภ.4, พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี, พล.ต.ต.ณัฐนนท์ ประชุม รอง ผบช.ภ.4 , พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์, พล.ต.ต.วุฒิชัย จันโทภาส ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด, พล.ต.ต.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย ผบก.สส.ภ.4 , พล.ต.ต.คมกฤช สุขไทย ผบก.สอท.3 , พล.ต.ต.วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์ ผบก.ตชด.ภาค 2, พล.ต.ต.กันตพัฒน์ ศรีอมรรัตน์ ผบก.ผก,รองผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ หัวหน้า สภ.ในสังกัด ภ.จว.กาฬสินธุ์
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร. ได้แสดงความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกนาย โดยขอให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ ประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ภารกิจสำคัญครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ตรวจจุดสำคัญ ณ วัดประชานิยม อ.เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่
ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถ ณ วัดประชานิยม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในเวลา 17.00 น. วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2569 นี้ โดยประชาชนพร้อมกัน ณ เส้นทางเสด็จฯในเวลา 16.00 น.