ประปาบ่อวินยืนยันน้ำดิบเพียงพอถึงสิ้นปี เดินหน้าใช้โครงข่าย EW Water Grid บริหารจัดการน้ำคลายกังวลหน้าแล้ง

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ผู้จัดการประปาบ่อวินย้ำสถานการณ์น้ำยังควบคุมได้ มีน้ำผลิตประปาเพียงพอรองรับกว่า 22,000 ครัวเรือนถึงสิ้นปี ขอประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่ต้องกังวลภาคอุตสาหกรรมแย่งใช้น้ำ
วันนี้ (15 พ.ค. 69) นายเชษฐพล แพประเสริฐ ผู้จัดการประปาบ่อวิน เปิดเผยว่า จากความกังวลสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจส่งผลให้การผลิตน้ำประปาในพื้นที่ตำบลบ่อวินและเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ขณะนี้ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พบว่าการผลิตน้ำยังเป็นไปตามปกติ และมีน้ำใช้เพียงพออย่างแน่นอน
ทั้งนี้ การบริหารจัดการน้ำอาศัยโครงข่ายท่อส่งน้ำ EW Water Grid ระยะทางรวม 553 กิโลเมตร ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ ถือเป็นจุดแข็งสำคัญในการกระจายน้ำและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่
สำหรับแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา อีสท์วอเตอร์รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล และมีการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์เข้าช่วยเสริม ขณะที่พื้นที่บ่อวินยังมีแหล่งกักเก็บน้ำดิบบริเวณเขายางแดงและเขาหินลาด
อีกทั้งยังสามารถผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำบางพระไปยังอ่างเก็บน้ำหนองค้อ เพื่อส่งต่อมายังสถานีผลิตน้ำประปาเขาหินลาดและสถานีผลิตน้ำประปาฝายตาจุ้ยได้ต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่าสามารถจ่ายน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อวินและเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ได้เพียงพอจนถึงสิ้นปี 2569
ปัจจุบันกำลังการผลิตสามารถรองรับผู้ใช้น้ำประมาณ 22,000 ครัวเรือน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกกว่า 500 ครัวเรือน โดยขอให้ประชาชนมั่นใจว่ามีน้ำใช้เพียงพอในช่วงหน้าแล้ง และไม่ต้องตื่นตระหนก แต่ควรใช้น้ำอย่างประหยัด
ผู้จัดการประปาบ่อวินยังระบุว่า ความกังวลเรื่องภาคอุตสาหกรรมในนิคมจะดึงน้ำไปใช้นั้นไม่เป็นความจริง เนื่องจากแต่ละนิคมมีแหล่งน้ำสำรองของตนเองสำหรับใช้ในฤดูแล้งอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม แม้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์เอลนีโญ แต่ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ เนื่องจากมีน้ำต้นทุนสะสมจากปีก่อน และกำลังเข้าสู่ฤดูฝน หากสามารถกักเก็บน้ำในอ่างต่าง ๆ ได้เพียงพอ จะช่วยคลายความกังวลด้านการขาดแคลนน้ำในระยะยาว
ในส่วนคุณภาพน้ำช่วงฤดูแล้งซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย กิจการประปาบ่อวินได้เพิ่มความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำดิบ และปรับปริมาณสารเคมีในการบำบัดให้เหมาะสมกับสภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง.