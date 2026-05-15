เพจดังเมืองจันท์แฉ “ทุเรียนลม”โผล่ตลาดกว่างโจว ปท.จีน จี้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบ

จันทบุรี – เพจดังเมืองจันทบุรีแฉ “ทุเรียนลม” โผล่ตลาดกว่างโจว ประเทศจีน จี้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเหตุกระทบความเชื่อมั่นผู้บริโภค ด้านเจ้าของแปลงทุเรียนถูกระบุในใบ GAP ยันทุเรียนในสวนไม่เคยเสียหายจากพายุ เชื่อถูกสวมสิทธิ์เข้าแจ้งความตำรวจแล้ว
วันนี้ ( 15 พ.ค.) นายสัญชัย โกสัลล์วัฒนา เจ้าของเพจ "ทำสวนเอาเงินไม่ได้เอาเงินทำสวน" ได้โพสต์ข้อความว่า ได้รับทราบข้อมูลจากผู้ค้าทุเรียนปลายทางที่เมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าพบทุเรียนไม่ได้คุณภาพทั้งสีและเนื้อ หลังซื้อทุเรียนยี่ห้อหนึ่งเพื่อนำไปจำหน่ายจำนวนวน 360 ลูก ในราคาคิดเป็นเงินไทยประมาณ 237,000 บาท และเมื่อพยายามสอบถามไปผู้ขายกลับแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ จนต้องโพสต์ภาพทุเรียนที่ถูกส่งออกไปขายยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เผยแพร่สู่สาธารณะ
กระทั่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกษตร สำนักงานกว่างโจว ตรวจสอบรายละเอียดจากภาพที่ปรากฏ ทั้งผลทุเรียนและที่อยู่ผู้ผู้ส่งออก ยืนยันชัดเจน ว่าเป็นการส่งออกจากไทย
โดยเจ้าของเพจ "ทำสวนเอาเงินไม่ได้เอาเงินทำสวน" ยืนยันว่าทุเรียนที่ปรากฏในภาพเป็นทุเรียนลมอย่างแน่นอน เพราะหากเป็นทุเรียนที่ตัดลงจากต้นหนามจะไม่ช้ำ แต่ภาพที่ปรากฎเปลือกช้ำเป็นรอยสีน้ำตาลไปจนถึงเนื้อทุเรียน ลักษณะนี้เป็นการกระแทกอย่างรุนแรง และเมื่อดูวันส่งออกยังพบว่าเป็นวันที่ 26 เม.ย. 2569 ระบุชื่อโรงคัดบรรจุ(ล้ง) ที่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็นผู้ส่งออก ส่วนแปลงสวนทุเรียนที่ระบุข้อมูลว่า ขายทุเรียนให้ล้งดังกล่าว อยู่ใน ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่”
เจ้าของเพจ "ทำสวนเอาเงินไม่ได้เอาเงินทำสวน" ยังเผยอีกว่า เมื่อสอบถามข้อมูลไปยังเจ้าของสวนทุเรียนที่ถูกระบุ ในใบ GAP ดังกล่าว ยืนยันว่าเป็นของตนเองจริง ซึ่งสวนของตนเองปลูกทุเรียนหมอนทอง 14 ไร่ อยู่ใน ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ แต่ผ่านมาไม่เคยถูกพายุพัดเข้าสวนทุเรียน และไม่มีทุเรียนเสียหายจากแรงลม
พร้อมยืนยันว่าตัดทุเรียนขายครั้งแรกวันที่ 18 เม.ย.2569 และได้นำทุเรียน 2 ลูก ไปตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งที่สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว ได้ 34% และ 36%
และยังบอกอีกว่า ล้งรับซื้อที่ตนเองนำทุเรียนไปขายประมาณ 1.5 ตัน เป็นล้งใน ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ ซึ่งตนเองได้นำใบ GAP สวนไปด้วย แต่ล้งรับซื้อกลับอ้างว่าไม่ต้องลงรายละเอียด หรือเซ็นต์เอกสาร เพียงแต่ขอสำเนาใบ GAP สวนตนเองไปก่อนจะนำทุเรียนไปขายให้กับล้งอีกแห่งหนึ่ง พร้อมเอกสาร GAP เพื่อยืนยันผลทุเรียนว่าตัดมาจากสวนตนเอง
ทั้งนี้ เกษตรกรที่ขายทุเรียนให้กับล้งดังกล่าว ยืนยันว่าไม่มีการนำทุเรียนลมไปขายอย่างแน่นอน เพราะสวนของตนเองไม่เคยถูกพายุ และล่าสุดได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจ ไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุเรียนในล็อตดังกล่าว
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้สร้างความกังวลใจให้กับเจ้าของสวนทุเรียนและล้งรับซื้อทุเรียนเพื่อส่งออกไปยัง จ.จันทบุรี เป็นอย่างมากและได้มีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบ และเอาผิดกับผู้กระทำการดังกล่าว เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนไทย