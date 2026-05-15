(คลิป)สุดอบอุ่น!ลูกหลานหลายรุ่น-ลูกศิษย์ลูกหา ร่วมแสดงมุธิตาจิตยายชวด 5 แผ่นดิน-อดีตแม่พิมพ์ครบ 103 ปี ท่องสูตรคูณแม่นเป๊ะ

อุทัยธานี – สุดอบอุ่น..ลูกหลายหลากหลายรุ่น รวมถึงลูกศิษย์ลูกหาพร้อมใจเข้าร่วมแสดงมุธิตาจิต วันเกิดคุณยายชวด 5 แผ่นดิน อดีตแม่พิมพ์ ครบ 103 ปี เผยยังจำวัน-เดือน-ปี พ.ศ.เกิดได้แม่น-โชว์ท่องสูตรคูณแม่ 7 เป๊ะ สร้างรอยยิ้มทั้งงาน
วันนี้(15 พ.ค.) บรรยากาศภายในบ้านข้าราชการครูบำนาญ เขตเทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน เต็มไปด้วยความอบอุ่น หลังลูกหลานและศิษย์เก่าจำนวนมาก เดินทางมาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้แก่ คุณยายชวดบุญธรรม นาค์พงศ์ ปูชนียบุคคลผู้สูงอายุที่สุดของอำเภอทัพทัน ที่มีอายุครบ 103 ปี
แม้คุณยายจะเกษียณอายุราชการมานานกว่า 43 ปี และปัจจุบันเป็นผู้ป่วยติดเตียง แต่ยังคงมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส และมีความจำเป็นเลิศ เมื่อมีผู้ถามวันเดือนปีเกิด คุณยายชวดสามารถตอบได้ทันทีว่าเกิดวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2466 ก่อนเรียกเสียงฮือฮาด้วยการท่องสูตรคูณแม่ 7 ได้อย่างแม่นยำไม่มีสะดุด จนแขกในงานต่างปรบมือชื่นชม
นายศุภโชค วินัยพานิช นายอำเภอทัพทัน ซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้เพียง 3 เดือน และยังมีศักดิ์เป็นหลานชายแท้ๆ ของคุณยาย ได้เข้าสวมกอดพร้อมมอบพวงมาลัยแสดงมุทิตาจิต ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่น โดยคุณยายยังอารมณ์ดีหยอกหลานชาย เมื่อถูกถามว่าหล่อไหม คุณยายตอบทันทีว่า ทั้งหล่อทั้งหลายอย่าง เรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ คุณยายยังชูสองนิ้วพร้อมกล่าวคำว่า “สู้ๆ” ฝากเป็นกำลังใจให้ลูกหลาน พร้อมอวยพรให้ทุกคนเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของครอบครัวต่อไป
ขณะที่ นางสุกัญญา โต๋ว สัจจา บุตรสาว พร้อมครอบครัว ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์จากวัดหนองเรือโกลน และวัดทัพทันวัฒนาราม เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมเปิดบ้านต้อนรับลูกศิษย์ลูกหาที่เดินทางมาร่วมแสดงความเคารพไม่ขาดสาย โดยมีการจัดเลี้ยงอาหารแบบบุฟเฟต์และอาหารกล่อง สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานอย่างอบอุ่น