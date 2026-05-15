ระทึก! ฮ.บินด่วนรับ จนท. ติดตั้งกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าดงใหญ่ ถูกกระทิงขวิดซี่โครงหักกลางป่าลึกส่งรพ. ล่าสุดปลอดภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บุรีรัมย์- จนท.สถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เข้าไปติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพเสือโคร่งในป่าดงใหญ่บุรีรัมย์ โดนกระทิงพุ่งชนบาดเจ็บซี่โครงหัก 3 ซี่ เลือดออกในช่องท้องกลางป่าลึก นำตัวออกมาไม่ได้นานข้ามคืน หน่วยกู้ภัย ทีมแพทย์และจนท.กว่า40 ชีวิต เข้าช่วยเหลือแต่รถยนต์เข้าลำบาก ต้องประสานเฮลิคอปเตอร์ กระทรวงทรัพย์ฯ บินด่วนรับตัวส่ง รพ. โนนดินแดง ก่อนส่งต่อ รพ.บุรีรัมย์ ล่าสุดอาการปลอดภัย

วันนี้ (15 พ.ค.69) เฮลิคอปเตอร์ จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้บินด่วน เข้าไปรับตัว นายประกรณ์ คำสุดแสง อายุ 27 ปี เจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น–เขาใหญ่ กลางป่าลึกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อ.โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ หลังถูกกระทิงป่าพุ่งชนได้รับบาดเจ็บซี่โครงหัก เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (14 พ.ค.69) แต่ไม่สามารถนำตัวออกจากจุดเกิดเหตุได้ เนื่องจากเป็นป่าลึกรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึง ต้องเดินเท้าเข้าไป ทำให้เป็นอุปสรรคในการลำเลียงตัวเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บออกมา


แม้ว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน และหน่วยกู้ภัยในพื้นที่อำเภอโนนดินแดง รวมกว่า 40 คน พยายามเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ แต่เนื่องจากเป็นป่าลึก รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึง และมีสัตว์ป่าจำนวนมาก จึงเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมา จึงจำเป็นต้องประสานเฮลิคอปเตอร์เขาไปรับตัวเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บออกมารักษาตัว

โดย เฮลิคอปเตอร์ ได้เข้าไปรับตัวผู้บาดเจ็บที่สนามเฮลิคอปเตอร์ซับมะขาม ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 2 กิโลเมตร ก่อนลำเลียงมาส่งยังสนามโรงเรียนร่มเกล้า และเคลื่อนย้ายต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลโนนดินแดง โดยแพทย์ได้ทำการรักษาเบื้องต้น แต่เนื่องจากผู้บาดเจ็บมีซี่โครงหัก 3 ซี่ และมีเลือดออกในช่องท้อง จึงต้องส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์


นายสมส่วน รักสัตย์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ได้เดินทางไปดูอาการเจ้าหน้าที่ที่ถูกกระทิงขวิดบาดเจ็บที่โรงพยาบาลโนนดินแดงด้วยตัวเอง พร้อมระบุว่า ผู้บาดเจ็บเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำสถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น–เขาใหญ่ ซึ่งเดินทางเข้าพื้นที่พร้อมทีมเจ้าหน้าที่รวม 5 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัย 3 คน และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ 2 คน เพื่อปฏิบัติภารกิจติดตั้งกล้องดักถ่าย เพื่อสำรวจและติดตามประชากรเสือโคร่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ เป็นเวลา 2 วัน


แต่ขณะเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานบริเวณจุดซับมะขาม ได้มีกระทิงป่าพุ่งเข้าทำร้าย นายประกรณ์ แบบไม่ทันตั้งตัว จนได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์จึงรีบประสานขอความช่วยเหลือมายังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ เนื่องจากจุดที่เกิดเป็นป่าลึกรถยนต์เข้าถึงลำบาก ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จึงได้ประสานขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อวางแผนลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่ป่าอย่างเร่งด่วน

ภารกิจช่วยเหลือเต็มไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่ลึกในป่า และมีสัตว์ป่าทั้งช้าง เสือ และกระทิงจำนวนมาก ซึ่งก็สามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมาได้สำเร็จ และทราบว่าล่าสุดอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว แต่ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่ รพ.บุรีรัมย์









นายสมส่วน รักสัตย์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่



ระทึก! ฮ.บินด่วนรับ จนท. ติดตั้งกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าดงใหญ่ ถูกกระทิงขวิดซี่โครงหักกลางป่าลึกส่งรพ. ล่าสุดปลอดภัย
