พี่พาน้องสาวเป็นเด็ก นร.ม.5 แจ้งจับญาติชาวแม่สะเรียง อาสาพาเที่ยวเชียงใหม่ก่อนหลอกขืนใจข้ามจังหวัด

ลำพูน – พี่สาวพาน้องสาวเป็นเด็กนักเรียน ม.5 ขึ้นโรงพักแจ้งจับลูกพี่ลูกน้องหลอกพาขืนใจข้ามจังหวัด..เผยมหา’ลัยปิด พี่กลับบ้านก่อนพาน้องมาอยู่เชียงใหม่ ญาติเป็นลูกผู้พี่ผู้น้องกันชาวแม่สะเรียง โผล่มาเยี่ยม-อาสาพาน้องซ้อนมอ’ไซค์เที่ยว สุดท้ายกลับพาไปขืนใจคาหอพักในเมืองลำพูน
วันนี้(15 พ.ค.69) นางสาวโพ (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี พานางสาวพอ (นามสมมุติ) ซึ่งเป็นน้องสาววัย 17 ปี เข้าแจ้งความกับ ร.ต.ต.ทรงพล นามวงศ์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองลำพูน ว่าน้องสาวถูกขืนใจ มีความประสงค์จะดำเนินคดีตามกฎหมาย
นางสาวโพ เล่าให้พนักงานสอบสวนฟังว่า ตนเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงวันหยุดและระหว่างรอเปิดเทอม ได้กลับบ้านที่ตำบลเสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จากนั้นได้พานางสาวพอ ซึ่งเป็นน้องสาวอายุ 17 ปี เรียนอยู่ ม.5 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สะเรียง มาพักที่หอพักแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่
ต่อมาญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องกันชื่อ “นายอำ” อายุ 24 ปี ได้มาหาที่หอพัก เมื่อวันที่ผ่านพร้อมกับเอ่ยปากชักชวนว่าจะพาน้องสาวไปรู้จักเมืองเชียงใหม่ ไปเที่ยวประตูท่าแพ ตนเห็นว่าเป็นญาติกันและรู้จักกันจึงไว้วางใจปล่อยให้นั่งซ้อนรถจักรยานยนต์ไปด้วยกัน
นางสาวพอ ผู้เสียหาย ได้เล่าให้ฟังหลังจากนั้นว่าเมื่อนั่งซ้อนรถจักรยานยนต์ไปด้วย เห็นว่านานเกินไปจึงเอะใจ แล้วบอกว่าไม่ไปแล้วมันไกลขอให้พาตนกลับที่พักเถอะ แต่นายออ กลับพาตนเองไปที่หอพักแห่งหนึ่ง มาทราบที่หลังว่าหอพักดังกล่าวอยู่ในเขตอำเภอเมืองลำพูน
หลังจากจอดรถแล้ว นายอำก็บอกให้ตนเข้าไปนั่งพักก่อนเดี๋ยวจะส่งกลับบ้าน ตนจึงหลงเชื่อเข้าไปในห้องพักของนายอำ ต่อมานายอำได้ใช้กำลังปลุกปล้ำ ซึ่งตนไม่สามารถสู้แรงของนายอำ ถูกนายอำล่วงละเมิดสำเร็จความใคร่ 1 ครั้ง แล้วมาส่งตนกลับมาหาพี่สาว ซึ่งตนไม่กล้าบอกเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น จนพี่สาวเห็นผิดสังเกตจึงคาดคั้นจนบอกความจริงแลวพามาแจ้งความในวันนี้
หลังรับแจ้ง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองลำพูน ได้ทำหนังสือส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลลำพูน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป