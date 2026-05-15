ผวา! หญิงวัย 58 ซื้อเกี๊ยวปลาตลาดริมบึงแก่นนคร เจอทิชชู่เป็นของแถม

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เทศบาลนครขอนแก่น เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดขายอาหารริมบึงแก่นนคร หลังมีประชาชน เข้าไปซื้อเกี๊ยวปลากลับมารับประทาน แต่กลับพบมีกระดาษทิชชูผสมในเกี๊ยว
จากกรณีมีหญิงวัย 58 ปี ได้ไปซื้อเกี๊ยวปลาที่บริเวณตลาดริมบึงแก่นนคร เขตเทศบาลนครขอนแก่น แต่เมื่อนำกลับมามารับประทาน พบว่าในเกี๊ยวมีกระดาษทิชชูอยู่ภายในเกี๊ยว ก่อนที่จะมีการโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้น ลงในสื่อโซเชียลเพื่อเตือนภัยให้กับประชาชน
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้(15พ.ค.) นางสาวนุชนีวรรณ ดรดีเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางเทศบาลนครขอนแก่น ได้ติดต่อสอบถามไปยังผู้ดูแลตลาด โดยเบื้องต้นทราบว่าที่ตลาดจะมีพ่อค้ามาขายสินค้าแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ขายประจำ กับกลุ่มที่ขายรายวัน ซึ่งในวันที่พบร้านจำหน่ายเกี๊ยวปลา เบื้องต้นได้รับรายงานว่าเป็นร้านที่ไม่ใช่ร้านประจำ แต่มีการขายบริเวณริมถนนทางเข้าประตูหลังวัดธาตุ คาดว่าในเย็นวันที่ 13 พ.ค.69 ได้เข้ามาขายภายในตลาดริมบึงแก่นนครก่อนที่จะกลับไป
ขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ติดตามหาร้านค้าดังกล่าวแล้ว และเตรียมให้ประชาชนที่ซื้อเกี๊ยวมารับประทาน ได้นำเกี๊ยวมาให้กับทางเทศบาล เพื่อจะได้มีการพิสูจน์สิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในเกี๊ยว หากพบจะได้มีการเอาผิดกับทางร้านต่อไป และในช่วงเย็นวันนี้ จะมีการออกตรวจสอบภายในตลาดริมบึงแก่นนครอีกครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาซื้อของและรับประทานอาหารที่ตลาดสดบึงแก่นนคร จะได้รักษาภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นด้วย