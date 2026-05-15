ผู้ว่าฯขอนแก่นปลื้มรถพุ่มพวง ช่วยชาวบ้านเข้าถึงสินค้าราคาถูก บางรายการลดกว่า 58%

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ผู้ว่าฯขอนแก่นปล่อยขบวนรถพุ่มพวง ส่งสินค้าไทยช่วยไทยกว่า 3,000 รายการ ในราคาลดแลกแจกแถม พบสินค้าบางรายการราคาถูกกว่าท้องตลาดถึง 58% ขณะที่ชาวบ้านปลื้มไข่ผู้ว่าฯราคาถูกจริง เบื้องต้นพบ 3 อำเภอไม่มีรถพุ่มพวง เตรียมประสานร้านธงฟ้า และร้านสวัสดิการแห่งรัฐให้บริการในพื้นที่ทันที
วันนี้ ( 15 พ.ค.) ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น นายขจรเกียารติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานปล่อยคาราวานรถพุ่มพวงไทยช่วยไทย และเปิดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย โดยอำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อนำสินค้าราคาประหยัด ในกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภคให้บริการกับประชาชนที่มาติดต่อราชการทุกวันศุกร์ ร่วมทั้งปล่อยขบวนรถพุ่มพวงที่ผ่านการประเมิน เข้าร่วมโครงการฯตามที่รัฐบาลกำหนด ลงพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับทุกชุมชน
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จ.ขอนแก่น มีผู้ประกอบการรถพุ่มพวงมาขึ้นทะเบียนและขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามโครงการไทยช่วยไทยทั้งสิ้น 441 ราย โดยคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติพบว่าผ่านเข้าเกณฑ์ทั้งสิ้น 268 ราย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาจัดสรรโควต้าให้ จ.ขอนแก่น เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือในกลุ่มรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 130 ราย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินงานตามระเบียบและข้อบังคับต่างๆตามที่กำหนด
จากการตรวจสอบข้อมมูลภาพรวมทั้ง 26 อำเภอพบว่ามีอำเภอที่ไม่มีรถพุ่มพวงมาลงทะเบียนหรือไม่มีรถพุ่มพวงให้บริการ รวม 3 อำเภอคือ อ.บ้านฝาง, อ.เวียงเก่า และอ.อุบลรัตน์ ซึ่งได้ประสานงานร่วมกับพาณิชย์จังหวัด, คลังจังหวัด, พัฒนการจังหวัดรวมทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดตั้งร้านธงฟ้าราคาประหยัด, ร้านสวัสดิการแห่งรัฐ หรือโครงการบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆของแต่ละหน่วยงานเข้าไปในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคและบริโภคราคาประหยัดและได้รับการช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่อว่ารถพุ่มพวงที่ออกให้บริการประชาชนนั้น จะมีสินค้าอุปโภคและบริโภคมากกว่า 3,000 รายการ ในราคาจำหน่ายถูกกว่าท้องตลาด และสินค้าบางรายการราคาถูกกว่าท้องตลาดมากถึง 58% ซึ่งเป็นความตั้งใจจริงและความปรถนาดีที่รัฐบาลให้การช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสินค้าได้มาตรฐาน สินค้าที่จำเป็นชนิดต่างๆในราคาถูก
จากการสอบถามและพูดคุยกับพ่อค้า-แม่ค้ารถพุ่มพวง รวมทั้งผู้ที่มาเลือกซื้อสินค้าล้วนชื่นชอบและพึงพอใจในนโยบายไทยช่วยไทยอย่างมาก โดยเฉพาะไข่ ที่หลายคนบอกว่าไข่ผู้ว่าฯ และไข่นายอำเภอที่นำมาจำหน่ายนั้นมีราคาถูกกว่าท้องตลาด รวมทั้งสินค้าประเภทน้ำตาลทราย, อาหารสด, น้ำมันพืช, ข้าวสาร, อาหารแห้ง หรืออาหารกระป๋องต่างๆ ก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเลือกซื้อเป็นจำนวนมากด้วย