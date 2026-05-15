ด่วน! กองทัพภาคที่ 2 รับตัว "ลุงโยชน์" ชาวสุรินทร์ถูกทหารเขมรจับตัวไปกลับไทยแล้ว ผ่าน “ช่องสะงำ”

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ด่วน! กองทัพภาคที่ 2 รับตัว "ลุงโยชน์ สายน้อย" ประชาชนชาวไทย จ.สุรินทร์ ถูกทหารเขมรจับตัวไปกลับประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – กัมพูชา เผยตรวจสุขภาพเบื้องต้นมีสภาพร่างกายปกติ ก่อนนำตัวส่งครอบครัวต่อไป
วันนี้ ( 15 พ.ค.69) เพจ กองทัพภาคที่ 2 ได้โพสต์รายงาน การส่งตัวประชาชนไทยกลับประเทศผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย - กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 2 กับ ภูมิภาคทหารที่ 4 ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยระบุว่า วันนี้ ( 15 พ.ค.69) ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พลจัตวา นิด นารง รองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่ 4 ราชอาณาจักรกัมพูชา ในฐานะ ประธานกองเลขาฯ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee : RBC) ด้านภูมิภาคทหารที่ 4 ได้ส่งมอบตัว นายโยชน์ สายน้อย อายุ 58 ปี ชาวไทย จาก ตำบลกันตรวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ให้กับ พลตรี กัมปนาท วาพันสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ในฐานะประธานกองเลขาฯ คณะกรรมการชายแดน ส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee : RBC) ด้านกองทัพภาคที่ 2
การส่งตัวกลับครั้งนี้เกิดจากกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่ ระหว่างกองทัพภาคที่ 2 กับภูมิภาคทหารที่ 4 โดยหลังจาก นายโยชน์ สายน้อย เดินทางเข้าไปหาของป่าบริเวณแนวชายแดนของจังหวัดสุรินทร์ และหายตัวไปตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน 2569 ครอบครัว และส่วนราชการ ทั้งพลเรือนตำรวจ ทหาร ในพื้นที่ได้ร่วมกันค้นหา จนกระทั่งมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าอาจพลัดหลงอยู่ตามแนวชายแดน กองทัพภาคที่ 2 จึงได้ใช้กลไกความร่วมมือระดับพื้นที่ระหว่างกองทัพภาคที่ 2 กับภูมิภาคทหารที่ 4 ตรวจสอบจนได้ข้อมูลว่า นายโยชน์ สายน้อย ได้ถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาดำเนินคดีในความผิดฐานข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย ณ ศาลชั้นต้นจังหวัดอุดรมีชัย
ภายหลังทราบข้อมูลกองทัพภาคที่ 2 ได้มีหนังสือแจ้งให้ ภูมิภาคทหารที่ 4 ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ดำเนินการช่วยเหลือตามลำดับ จนได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินการส่งตัวกลับในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นผลสัมฤทธิ์สำคัญของกลไกความร่วมมือชายแดนในระดับพื้นที่ ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ในการเสริมสร้างความเชื่อมั่น ลดความตึงเครียด และรักษาบรรยากาศแห่งความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน และหน่วยงานความมั่นคงของทั้งสองประเทศ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามถ้อยแถลงของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย–กัมพูชา (General Border Committee : GBC) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือ และการลดความตึงเครียดตามแนวชายแดน
กองทัพภาคที่ 2 ขอบคุณ หน่วยที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันประสานงาน อย่างเต็มขีดความสามารถ จนทำให้เกิดการส่งตัวประชาชนไทยกลับประเทศ ได้สำเร็จด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ จากการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพบว่า นายโยชน์ สายน้อย มีสภาพร่างกายปกติ และภายหลังการ รับมอบตัว กองทัพภาคที่ 2 จะดำเนินการนำส่ง นายโยชน์ สายน้อย กลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย พร้อมทั้ง จะประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อดูแลด้านสวัสดิภาพ สุขภาพ และ สร้างความมั่นใจให้แก่ครอบครัวและประชาชน ต่อไป
กองทัพภาคที่ 2 ยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้านมนุษยธรรม การคุ้มครองประชาชน และการเสริมสร้างความร่วมมืออันดีตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป