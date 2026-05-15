นาทีกู้ภัยเร่งตัดถ่างช่วยชีวิต 2 หนุ่ม ขับเก๋งพุ่งชนท้าย 10 ล้อจอดข้างทางพังยับ สาหัสติดในซากรถ บนถนน 24 สุรินทร์

สุรินทร์- นาที กู้ภัยเร่งตัดถ่างช่วยชีวิต 2 หนุ่มขับเก๋งพุ่งชนท้าย 10 ล้อจอดข้างทางพังยับ บาดเจ็บสาหัสติดในซากรถ กิดเหตุบนถนน 24 อ.สังขะ สุรินทร์ เร่งนำส่ง รพ. เผยสาเหตุรถบรรทุกจอดพักข้าง รอเข้าปั๊มน้ำมัน ปตท.ทั้ง 2 ฝั่ง และไฟส่องสว่างริมทางมืดสลัว เกิดอุบัติเหตุชนท้ายรถบรรทุกบ่อยครั้ง
วันนี้ ( 15 พ.ค.69) เวลา 04.15 น. พ.ต.ท.วิสันต์ ชาญศรี ร้อยเวรสอบสวน สภ.สังขะ จ.สุรินทร์ รับแจ้งจากพลเมืองดี ว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งสีดำ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นอัลติส หมายเลขทะเบียน 4 กล 2909 กรุงเทพมหานคร ชนท้ายรถบรรทุก 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน70-4182 อุบลราชธานี ติดอยู่ภายใน บริเวณทางคู่ขนานหน้าปั๊ม ปตท. ถนนทางหลวงหมายเลข 24 สายโชคชัย-เดชอุดม ฝั่งขาเข้า จ.ศรีสะเกษ ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ จึงประสานหน่วยกู้ภัยมูลนิธิเจ้าพ่อตาดานสังขะ นำอุปกรณ์ตัด-ถ่างเร่งช่วยเหลือ
ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งคันดังกล่าวจอดอยู่ในสภาพด้านหน้าฝั่งคนขับพังยับเยิน พบ จ.ส.ต.สันติสุข อินธิสาร อายุ 36 ปี (ผู้ขับขี่) อยู่บ้าน หมู่ 7 บ.อาวอก ต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อยู่ในรถอาการสาหัส และ นายสันติภาพ ศรีพรหมทอง อายุ 36 ปี (ผู้โดยสาร) อยู่บ้านหมู่ 11 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ได้รับบาดเจ็บ จนท.กู้ภัยเร่งตัดถ่าย นำออกจากซากรถใช้เวลา กว่า 40 นาที จึงสามารถนำตัวออกมาจากซากรถได้ ก่อนส่งต่อหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลสังขะ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 2 ราย ส่งโรงพยาบาลสังขะ โดยทั้งคู่กลับมาจากทำธุระที่บ้านเพื่อน ก่อน ขับรถมาชนท้ายรถบรรทุกดังกล่าว
ทั้งนี้ บริเวณหน้าปั๊ม ปตท. จุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่วนใหญ่เป็นเหตุชนท้ายรถบรรทุก เนื่องมีรถบรรทุกมักจอดข้างทางคู่ขนาน ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อรอเข้าปั๊มน้ำ รวมทั้งจอดพักรถ ประกอบกับไฟส่องสว่างริมทางที่จุดดังกล่าว สลัวไม่สว่างเพียงพอ ทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้บ่อยครั้ง