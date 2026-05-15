(คลิป)ทหารพรานดักกลางดึก!SUVป้ายเชียงใหม่ขนยานรก 4 ล้าน บึ่งลงภูชี้ฟ้าหนีด่านฯพุ่งตกข้างทาง-คนขับเผ่น

เชียงราย – ทหารพราน ร้อย ทพ.3105 ดักสกัดกลางดึก..ฟอร์ดเอเวอร์เรสติดป้ายเชียงใหม่ บึ่งลงภูชี้ฟ้า มุ่งหน้าขึ้นถนนเชียงราย-พะเยา เจอด่านฯเลี้ยวกลับกะทันหัน รถพุ่งตกร่องน้ำข้างทาง-คนขับเปิดประตูทิ้งรถเผ่นหายไปกับความมืด พอเข้าตรวจพบขนยาบ้ามาเต็มคัน 16 กระสอบ เบ็ดเสร็จไม่ต่ำกว่า 4,000,000 เม็ด
วันนี้ (15 พ.ค.) เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ทพ.3105 ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง ได้รับแจ้งเบาะแสว่า ขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบขนยาจากชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้าน อ.เทิง และ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เข้ามาเป็นจำนวนมากผ่านเส้นทางขึ้นลงภูชี้ฟ้า ต.ตับเต่า อ.เทิง ไปทาง ต.หงาว อ.เทิง จึงได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดชั่วคราวบริเวณหน้าเทศบาลหงาว หมู่ 1 ต.หงาว อ.เทิง ซึ่งเป็นถนน 2 ช่องจราจรทางขึ้นลงภูเขาจากชายแดน
กระทั่งดึกช่วงเวลาประมาณ 22.00 น.วันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรถฟอร์ด รุ่นเอฟเวอร์เรส ป้ายทะเบียน จ.เชียงใหม่ ขับลงมาจากภูเขามุ่งหน้าจะไปยังทางแยกเพื่อเลี้ยวขึ้นบนถนนสายหลักหมายเลข 1021 สาย อ.ภูซาง-อ.เชียงคำ จ.พะเยา
แต่รถคันดังกล่าวใช้ความเร็วท่าทางน่าสงสัย และก่อนจะถึงจุดตรวจจุดสกัดของเจ้าหน้าที่เพียงเล็กน้อยยังหยุดรถอย่างกะทันหัน จากนั้นนั้นหักเลี้ยวรถจะกลับไปทางเดิม แต่ด้วยความเร็วทำให้รถเกิดเสียหลักตกลงไปในร่องน้ำข้างทางที่มีหญ้ารก แต่คนขับยังเปิดประตูและวิ่งหลบหนีไปกับความมืดได้
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เทิง และฝ่ายปกครอง อ.เทิง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบภายในรถพบขนกระสอบฟางสีรุ้งมาด้วยเต็มคัน นับรวมกันได้จำนวน 16 กระสอบ เบื้องต้นแต่ละกระสอบบรรจุยาบ้าประมาณ 250,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดประมาณ 4,000,000 เม็ด จึงได้ยึดไว้เป็นของกลางและนำส่ง สภ.เทิง เพื่่อขยายผลตามกฎหมายต่อไป.