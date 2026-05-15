ชลบุรีเดินหน้า เปิดโครงการ “ไทยช่วยไทย” ผ่านรถพุ่มพวงศรีราชา กระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ชลบุรีเดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชน เปิดโครงการรถพุ่มพวง กระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดถึงชุมชน หนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นพร้อมสนับสนุนค่าน้ำมัน–ชุดสินค้าเริ่มต้น
เช้าวันนี้(15 พ.ค.) นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ไทยช่วยไทย ลดภาระค่าครองชีพ ผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวง” โดยมีนางภัทรชนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นางภัทรชนันท์ กลว่าว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ขับเคลื่อนการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดผ่านเครือข่าย “รถพุ่มพวง” ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเข้าถึงชุมชนและหมู่บ้านต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสม สะดวก และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
สำหรับอำเภอศรีราชา ได้บูรณาการความร่วมมือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อประชาสัมพันธ์และสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมโครงการอย่างเต็มที่ โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการระดับจังหวัด ได้คัดเลือกรถพุ่มพวงของอำเภอศรีราชาเข้าร่วมโครงการ 4 ราย แบ่งเป็น รถยนต์ 1 ราย รถสามล้อพ่วงข้าง 1 ราย และรถจักรยานยนต์ 2 ราย พร้อมขึ้นบัญชีสำรองอีก 11 ราย เพื่อรอการพิจารณาในรอบถัดไป
ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันและชุดสินค้าเริ่มต้น เพื่อเสริมสภาพคล่องและลดต้นทุนการดำเนินกิจการ ควบคู่กับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยในระยะแรก รถพุ่มพวงจะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันผ่านบัตร Fleet Card หรือ Top-up Card ตามขนาดรถ ได้แก่ รถไซส์ S (รถจักรยานยนต์) สนับสนุน 250 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 1,000 บาทต่อเดือน รถไซส์ M (รถสามล้อ) สนับสนุน 375 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 1,500 บาทต่อเดือน และรถไซส์ L (รถกระบะ) สนับสนุน 750 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 3,000 บาทต่อเดือน
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะเข้ารับบัตรน้ำมันในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ณ ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอ พร้อมรับชุดสินค้าเริ่มต้นสำหรับทดลองจำหน่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจ และสร้างทุนหมุนเวียนสำหรับการสั่งซื้อสินค้าในรอบถัดไปต่อไป.