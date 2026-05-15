เผยเมนูเด็ด “ปลาหมอคางดำ” มีทั้งคางดำนึ่งจิ้มแจ่วมะเขือเทศ -​คางดำทอดกรอบรสชาติอร่อย

ศูนย์ข่าวศรีราชา-เผยเมนูเด็ด “ปลาหมอคางดำ” มีทั้งปลาหมอคางดำนึ่งจิ้มแจ่วมะเขือเทศ และปลาหมอคางดำทอดกรอบ หนุ่มทอดแหจับได้ 15 กก.บริเวณชายหาดพัทยา ทำโชว์สื่อฯ บอกรสชาติอร่อย เตรียมทำทอด นึ่ง ต้ม และย่าง
จากกรณีที่มีรายงานการพบ ปลาหมอคางดำ ในทะเลพัทยา หลังมีการเผยแพร่คลิปภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งชาวประมงในพื้นที่ใช้แห่หว่านได้เป็นจำนวนมาก จนทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมทั้งสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน
ขณะที่ นายสตาร์ท อุ่นกาเย็น อายุ 40 ปี เจ้าของคลิปที่เผยแพร่ในโลกสังคมออนไลน์บันทึกภาพและสามารถทอดแหจับปลาหมอคางดำได้หลายสิบกิโลกรัม และยังนำเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดที่พบ ปลาหมอคางดำ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ลงสำรวจบริเวณแนวชายหาด รวมทั้งจุดระบายน้ำ และนำเรือออกตรวจสอบรอบพื้นที่แหลมบาลีฮาย
โดยใช้อวนและทอดแหหลายจุดแต่ไม่พบปลาหมอคางดำ และพบเพียงปลาแป้น ปลาไร และสัตว์น้ำทะเลทั่วไป
ขณะที่ปัจจุบันมีรายงานการพบ ปลาหมอคางดำ ในหลายพื้นที่ของ จ.ชลบุรี อาทิ อำเภอเมือง, ศรีราชา, บางละมุง, พัทยา และสัตหีบ โดยพื้นที่ที่พบความหนาแน่นสูงยังคงเป็นบริเวณปากคลองบางละมุงและพื้นที่ ต.ตำหรุ นั้น
ล่าสุด นายสตาร์ท ได้เผยภาพการนำ ปลาหมอคางดำ ที่จับได้จากการทอดแหบริเวณชายหาดพัทยากว่า 15 กิโลกรัม มาปรุงเป็นอาหารมื้อเย็น 2 เมนู ประกอบด้วย ปลาหมอคางดำนึ่งจิ้มแจ่วมะเขือเทศ และปลาหมอคางดำทอดกรอบ และยังบอกอีกว่าระหว่างการปรุงอาหารกลิ่นหอมของทั้ง 2 เมนูได้โชยอบอวลไปทั่วบริเวณอีกด้วย
หลังปรุงเสร็จ นายสตาร์ท ยังได้นำเมนูรับประทานต่อหน้าผู้สื่อข่าว พร้อมเปิดเผยว่ารสชาติของเนื้อปลาไม่ต่างจากปลานิล ที่มีความหวานและรับประทานได้ตามปกติ นอกจากนั้นยังเตรียมนำ ปลาหมอคาวดำ ที่เหลือประกอบอาหารอีกหลายเมนู ทั้งทอด นึ่ง ต้ม และย่าง
ทั้งนี้ เจ้าตัวยอมรับว่าไม่เคยรับประทาน ปลาหมอคางดำ มาก่อนแต่หลังจากทดลองชิมก็พบว่ารสชาติใกล้เคียงกับ ปลานิล อีกทั้งไม่พบอาการผิดปกติหรือผลข้างเคียงใด ๆ พร้อมระบุว่าไข่ปลามีขนาดใหญ่กว่าปลานิลเล็กน้อย และมีรสมัน