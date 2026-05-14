(คลิป)"หลิว-อาจารียา"ขึ้นโรงพักพบ ตร.ลำพูน เดินหน้าคดีถูกโกงซื้อทองไม่ได้ทองสูญนับล้าน

ลำพูน – ตำรวจลำพูน เชิญนักร้องลูกทุ่งดัง “หลิว-อาจารียา” ให้ปากคำเพิ่ม..หลังคนรู้จักและนับถือกันจนเรียก “คุณแม่” มานาน ชักชวนลงทุนซื้อทองแลกผลตอบแทนบาทละ 4 พันกว่า ตั้งแต่สมัยทองราคาบาทละ 2 หมื่นกว่า ระยะแรกได้เงินคืนครบ จนเชื่อ-ลงเพิ่มเรื่อยๆ รวมซื้อทองไปร่วม70 บาท กลับได้ผลกำไรคืนรอบเดียว ที่เหลือต้องคอยตามทวงมากว่า 2 ปี ยังได้ไม่ครบ
วันนี้( 14 พ.ค.69) พล.ต.ต.บุญยวัต เกิดกล่ำ ผบก.ภ.ลำพูน ได้เชิญนักร้องสาวลุกทุ่งชื่อดัง หลิว-อาจาริยา พรหมพฤกษ์ อายุ 40 ปี ศิลปินนักร้องชาวลำพูน มาให้ปากคำเพิ่มเติม หลังแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองลำพูน ดำเนินคดีกับร้านทองแห่งหนึ่ง ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเขตอำเภอเมืองลำพูน ที่ชักชวนซื้อทองคำแท่งเพื่อเก็งกำไรจ่ายเงินแล้วแต่ไม่ได้ทอง สูญเงินไปนับล้านบาท นอกจากนั้นยังมีผู้เสียหายอีกจำนวนมาก
หลิว-อาจารียา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อนั้น ได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งสนิทสนมกันมานานมากจนตัวเองเรียกว่าคุณแม่ มีวันหนึ่งคุณแม่แนะนำให้ลงทุนซื้อทองเพื่อเก็งกำไร บอกว่าจะได้ผลกำไรเท่านั้นเท่านี้ เช่น ซื้อทองน้ำหนัก 1 บาท ขณะนั้นราคา 26,000 บาท ก็จะได้รับผลตอบแทน 4 พันกว่าบาทในทุกๆเดือน
ตนก็ถามคุณแม่ว่า..มันได้ยังงัย คุณแม่ก็ตอบว่าได้ยังไงแม่ไม่รู้แต่ได้ผลตอบแทนจริงๆ ตนก็เลยตกลงซื้อ ซึ่งในช่วงแรกไม่ได้ซื้อในนามตัวเองซื้อในนามคุณแม่ ซื้อทองคำครั้งแรกน้ำหนัก 1 บาท ราคาทองคำในขณะนั้น 2 หมื่นกว่าบาท ก็ได้ผลตอบแทนครบตามตกลง
เมื่อรู้ว่าได้ผลกำไรกลับมาจริง ตนจึงซื้อเพิ่ม ทีนี้ซื้อทองคำน้ำหนัก 10 บาท เป็นเงิน 2 แสนกว่าบาท ก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนหลงเชื่อ และแต่ละครั้งที่ตกลงซื้อขายทองคำก็จะมีข้อเสนอหรือโปรโมชั่นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ตนเองนั้นลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงนั้นราคาทองคำขึ้นมา 3 หมื่นกว่าบาท ตนก็จะได้กำไร 9 พันบาทบ้าง หมื่นกว่าบาทบ้าง ในทุกๆเดือน
แต่พอเราซื้อทองน้ำหนัก 10 บาทก็เริ่มไม่ได้ผลตอบแทน อ้างติดขัดโน้นนี่นั่น พอเริ่มมีปัญหาคนขายซึ่งก็คือผู้บริหารของร้านขายทองแห่งนี้นี่แหละก็เริ่มหว่านล้อมว่า มาซื้อกับบริษัทโดยตรงดีกว่าจะได้มีสัญญาเป็นชื่อของเราโดยตรง และทุกครั้งก็จะยืนยันว่าทองคำของเราจะไม่หายไปไหน ทองเก็บไว้ในตู้เซฟของบริษัท
โดยก่อนจะทำสัญญาเขาก็เอาทองคำในตู้เซพของเขาออกมาให้เราดูก่อนว่าเขามีทองคำจริงๆ ซึ่งเป็นการให้ดูเฉยๆ ตนหลงเชื่อจึงได้ตกลงซื้อทองไปน้ำหนักประมาณ 70 บาท เป็นเงินประมาณ 2 ล้านกว่าบาท ซึ่งเงื่อนไขครั้งนี้บอกว่าจะได้ผลตอบแทน 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง ก็ได้ผลตอบแทนมา 1 ครั้ง ประมาณ 3 แสนกว่าบาท หลังจากนั้นก็ไม่ได้อีกเลย ตนก็เริ่มเอะใจ จึงบอกว่า..ไม่อยากลงทุนแล้ว-ไม่อยากไปต่อแล้ว เพราะกว่าจะได้ผลตอบแทนมันนานเกินไป จึงขอเงินทุนคืน แต่เวลาผ่านไปจากเดือนเป็นปีเป็น2 ปี ก็ทวงถามจนในที่สุดก็ได้ทองคำมาน้ำหนัก 40 บาท ประมาณ 1,200,000 บาท ซึ่งก็ยังเหลือเงินทุนตัวเองอีกหลายแสนบาทไม่ถึงล้าน
แต่ถ้าคิดตามน้ำหนักทองที่เราซื้อไปตอนนี้ราคามันสูง ทวงถามมาตลอดแต่ไม่เคยได้เงินหรือทองคำใดๆคืนมาเลยจนเวลาล่วงเลยมานานจึงมีการแจ้งความดำเนินคดี และวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญมาให้ปากคำเพิ่มเติมหลังเป็นข่าว เพื่อจะได้ดำเนินคดีตามขั้นตอน
หลิว-อาจารียา ยังกล่าวฝากเตือนภัยถึงพี่น้องประชาชนว่าอย่าตกเป็นเหยื่อในการซื้อทองคำแท่ง หรือทองชนิดไหนก็ตามที่เป็นการลงทุนหวังกำไร เมื่อซื้อทองคำก็ต้องได้ทองคำจริงๆมาถือไว้ในกรรมสิทธิ์ครอบครองเท่านั้น อย่าหลงเชื่อใครไม่ว่าเป็นคนบ้านเดียวกัน หรือจะสนิทสนมกันมากแค่ไหนก็ตาม เราไม่สามารถไว้ใจใครได้เลย ความเชื่อใจและไว้ใจทำให้เรามองไม่เห็นอะไรหลายๆอย่าง ตนก็เคยหลงเชื่อและไว้ใจมาแล้ว ฝากไว้ด้วยเผื่อจะได้เป็นอุทาหรณ์กับใครอีกหลายๆคน