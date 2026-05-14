หนุ่มช่างซ่อมรถโวย! ค่าน้ำพุ่งทะลุ 4 หมื่น ทั้งที่ท่อไม่รั่ว ท้าการประปาอุดรฯตรวจมิเตอร์

อุดรธานี — หนุ่มร้านซ่อมรถบ้านท่าตูม ต.หมูม่น สุดช้ำ! เปิดร้านมาเพียง 6-7 เดือน ค่าน้ำเคยจ่ายหลักร้อย จู่ ๆ บิลพุ่งเป็น 2 หมื่นบาท ยอดรวมสะสมทะลุ 4 หมื่นบาท เจ้าตัวยืนยันตรวจสอบละเอียดแล้ว ท่อเป็นแบบลอย ไม่มีจุดรั่ว ท้าการประปาส่วนภูมิภาคตรวจสอบด่วน สงสัยอาจเกิดจากมิเตอร์ชำรุดหรือจดเลขผิด ลั่นไม่มีปัญญาจ่ายแน่นอน
วันนี้ (14 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้น้ำรายหนึ่งในพื้นที่บ้านท่าตูม ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี หลังประสบปัญหาค่าน้ำประปาพุ่งสูงผิดปกติ โดย นายทศพร แก้วงาม หรือกอล์ฟ อายุ 35 ปี เจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ได้นำบิลค่าน้ำเข้าร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรม
นายทศพร เปิดเผยว่า ตนเช่าห้องเปิดร้านซ่อมรถเดือนละ 4,000 บาท ปกติค่าน้ำอยู่เพียงเดือนละ 200-300 บาท แต่ล่าสุดกลับพบว่าค่าน้ำพุ่งสูงถึง 20,000 บาท และเมื่อรวมยอดค้างชำระแล้วสูงกว่า 40,000 บาท “ผมตรวจรอบร้านหมดแล้ว ท่อก็ไม่แตก ไม่รั่ว เพราะเป็นท่อลอยทั้งหมด ถ้ารั่วน้ำต้องนองให้เห็น ก๊อกน้ำก็มีแค่ 3 จุด ถ้าลืมเปิดน้ำในห้องน้ำ น้ำก็ต้องท่วมร้าน แต่นี่ทุกอย่างปกติ” นายทศพรกล่าว
ทั้งนี้บิลแจ้งค่าน้ำแจ้งว่าแจ้งค้างค่าน้ำ (22/4/69) เดือนเมษายน 20,593.76 บาท และแจ้งค่าน้ำเดือนพฤษภาคม (7/5/69) 21,245.39 บาท 2 เดือนรวมเป็นเงิน 41,839.15 บาท
เจ้าตัวยังระบุว่า ก่อนหน้านี้ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาตรวจสอบแล้วรอบหนึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าระบบปกติ ขณะที่ฝั่งร้านก็ไม่พบสิ่งผิดปกติเช่นกัน ต่อมาในการตรวจสอบรอบที่สอง เจ้าหน้าที่แจ้งว่ายังหาข้อสรุปไม่ได้ และจะนำเรื่องเข้าที่ประชุม รวมถึงลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
นายทศพร ตั้งข้อสังเกตว่า อาจเกิดจากมิเตอร์น้ำชำรุด หรือเจ้าหน้าที่จดเลขผิด พร้อมย้ำว่า หากต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายกว่า 4 หมื่นบาทเพียงลำพัง ตนคงไม่มีปัญญาจ่าย “ถ้าจะให้จ่าย 4 หมื่นกว่าบาท ผมจ่ายไม่ไหวหรอกครับ ถ้าจะเอาแบบนั้นก็ตัดน้ำผมไปเลย อยากฝากให้การประปาช่วยตรวจสอบให้ความเป็นธรรม ว่าความผิดพลาดเกิดจากตรงไหนกันแน่”
ล่าสุดช่วงเย็นวันเดียวกัน นายพิชัย บัณฑิต ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอุดรธานี พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง โดยเบื้องต้นพบจุดต้องสงสัยว่าอาจมีการรั่วไหลภายในห้องน้ำของบ้านผู้ใช้น้ำ
ทั้งนี้ ทาง กปภ. เตรียมส่งทีมช่างเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งในสายวันพรุ่งนี้ พร้อมเร่งซ่อมแซมจุดที่ชำรุด และนัดเจ้าของบ้านกับผู้เช่าเข้าพูดคุยหาแนวทางออกร่วมกันอย่างเป็นธรรมช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ที่สำนักงาน
นอกจากนี้ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุดรธานี ยังฝากเตือนประชาชนให้หมั่นตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอ โดยแนะนำว่า หากมั่นใจว่าไม่มีการใช้น้ำภายในบ้าน แต่พบว่ามิเตอร์หรือใบพัดยังหมุนอยู่ ให้รีบปิดวาล์วน้ำและตรวจสอบหาจุดรั่วไหลทันที เพื่อป้องกันค่าน้ำพุ่งสูงผิดปกติ