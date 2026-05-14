กอ.รมน.ฉะเชิงเทรา นำเจ้าหน้าที่ชุดใหญ่บุกตรวจ รง.ไม้อัดกลุ่มทุนจีนสร้างความเดือดร้อนชาวบ้าน

ฉะเชิงเทรา – กอ.รมน.ฉะเชิงเทรา นำเจ้าหน้าที่ชุดใหญ่ลุยตรวจโรงงานไม้อัดกลุ่มทุนจีนใน อ.พนมสารคาม สร้างความเดือดร้อนชาวบ้าน ทั้งถมดินสูงกว่า10เมตรสร้างกำแพงฝังท่อน้ำทิ้งลงทางสาธารณะ ส่งกลิ่นเหม็น ฝุ่นฟุ้งกระจาย สุดท้ายรับปากแก้ไขทุกปัญหา ก่อนนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจซ้ำอีกรอบ
จากกรณีที่ชาวบ้านใน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ได้รวมตัวกันยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ น.ส.ฉัตรประอร นิยม ผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 8 พ.ค.ที่เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานไม้อัดบนเนื้อที่ประมาณ 31 ไร่ในพื้นที่ ม.13 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม ซึ่งเป็นของกลุ่มทุนจีนซึ่งได้ทำการถมที่ดินสูงกว่า 10 เมตรเหนือแปลงที่ดินข้างเคียงและหลังคาบ้านเรือนของชาวบ้านที่อาศัยมาตั้งแต่ดั้งเดิม
นอกจากนั้นยังสร้างแนวกำแพงสูงที่มีท่อระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงานลงสู่ทางสาธารณะจนกลายเป็นหลุมบ่อถนนได้รับเสียหายจนทำให้สัญจรลำบาก เช่นเดียวกับแปลงที่ดินทำกินของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งยังทำให้เกิดกลิ่นเหม็นที่เกิดจากน้ำสีน้ำตาลดำที่เกิดจากการเน่าเปื่อยของเปลือกไม้
รวมทั้งยังสร้างปัญหาเรื่องฝุ่นและขี้เถ้าฟุ้งกระจายออกจากโรงงาน ทั้งเศษผงละอองฝุ่นไม้จากการบดและการเผาไม้ รวมถึงยังมีน้ำทิ้งจากห้องพักคนงานภายในโรงงานที่ไม่ถูกสุขลักษณะ จนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนั้น
วันนี้ (14 พ.ค.) พ.อ.เฉลิมพล ประเสริฐกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ฉะเชิงเทรา (กอ.รมน.) ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง อาทิ ตัวแทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด , ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ,สาธารณสุขจังหวัด ,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน , อบต.เกาะขนุน ,เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ,ตำรวจ สภ.พนมสารคาม และตัวแทนชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบเข้าตรวจสอบยังภายในโรงงานดังกล่าว
โดยมี นายเสี่ยวจิง (เจ) อายุ 42 ปีลูกครึ่งไทยจีน ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการและช่วยเป็นแปลภาษา พร้อมให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโรงงาน รวมทั้งนำแเอกสารเกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ ในการก่อตั้งโรงงานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมระบุว่าโรงงานแห่งนี้มีหุ้นส่วนชาวจีน 3 คน ดำเนินธุรกิจแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ยูคาลิปตัส เพื่อทำเป็นแผ่นไม้อัดส่งขายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากไม่สามารถส่งออกไม้อัดจากประเทศจีนไปยังอเมริกาได้โดยตรง
และยังบอกอีกว่า กระบวนการผลิตจะใช้วัตถุดิบเป็นไม้ยางพาราและไม้ยูคาฯ บดหยาบอัดเป็นแผ่นภายในประเทศไทยและจะใช้แผ่นเลียบด้านหน้าที่นำเข้ามาจากจีน มาประกบก่อนส่งไปขายและไม่มีการวางจำหน่ายหรือขายภายในประเทศไทย พร้อม ยืนยันว่า โรงงานเพิ่งทำการผลิตโดยและ ยังไม่มีการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายจะมีแค่เพียงลูกที่เดินทางเข้ามาดูกระบวนการผลิตภายในโรงงานเท่านั้น
ทั้งนี้ นายเจ รับปากว่าจะดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นให้ในทุกกรณีที่สร้างปัญหา ต่อชาวบ้าน โดยจะทำการอุดหรือปิดปากท่อขนาดใหญ่ที่ระบายน้ำทิ้งลงสู่ถนนสาธารณะด้านข้างโรงงานทั้งหมด และจะทำการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียก่อนเคลื่อนย้ายน้ำทิ้งออกไปกำจัดยังภายนอกโรงงาน
นอกจากนั้นยังจะนำสแลนมาดักฝุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจายออกนอกโรงานตามที่ตัวแทนชาวบ้านร้องขอ และจะทำบ่อบำบัดที่จุดพักคนงาน เพื่อไม่ให้น้ำไหลลงไปยังแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้ด้วย
ด้าน นายศิวกร สุขทอง วิศวกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เผยว่า จากการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่เก็บตัวอย่างไปตรวจทางวิทยาศาสตร์ พบว่ามีค่าน้ำเสียเกินกว่ามาตรฐานกำหนด และน้ำจากทุกส่วนที่เกิดขึ้น ภายในเขตรั้วโรงงานทั้งน้ำจากกระบวนการผลิต น้ำฝนที่ตกจากชายคา และน้ำจากที่พักอาศัยของคนงานล้วนต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงงานที่จะต้องบำบัดดูแล เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างตามระเบียบและกฎหมาย
“ ส่วนระบบบำบัดน้ำเสียต่างๆ อุตสาหกรรมจังหวัด จะทำการตรวจสอบว่าถูกต้องตามที่มีการออกแบบไว้หรือไม่ด้วยเช่นกัน “ นายศิวกร กล่าว
ขณะที่ พ.อ.เฉลิมพล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ฉะเชิงเทรา หลังการลงพื้นที่ตรวจสอบได้มอบหมายให้ทางโรงงาน แก้ไขปัญหาต่างๆที่ได้รับการร้องเรียน และยังให้ทางโรงงานรวบรวมน้ำจากภายในพื้นที่ที่เกิดขึ้นจากทุกกระบวนการลงไปเก็บไว้ในบ่อเก็บ และทำการสูบเอาไปทิ้งยังในส่วนรับทิ้งภายนอกโรงงาน รวมถึงให้ทางโรงงานได้จัดหาน้ำบาดาลให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำเสียได้ใช้ไปจนกว่าแหล่งน้ำในธรรมชาติจะกลับมาสู่สภาพเดิม
“ ในส่วนของฝุ่นนั้นทางโรงงานได้รับปากว่าจะรีบ ซื้อระบบบำบัดอากาศมาติดตั้ง และจะสามารถดำเนินการได้ใน 15 วัน ซึ่งหลังจากนี้ก็จะนำทีมงานลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้ง” พ.อ.เฉลิมพล กล่าว