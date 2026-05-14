เปิด “ฟาร์มเอาท์เล็ต” จำหน่ายผักปลอดสารพิษ สดใหม่ทุกวัน @ตลาดบางลำภูขอนแก่น

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-พาณิชย์จ.ขอนแก่น จับมือตลาดบางลำภู เปิด "ฟาร์มเอาท์เล็ต" ใจกลางเมืองขอนแก่น ขนผลผลิตผักปลอดสารเกรดพรีเมียมจากเกษตรกร อ.ซำสูง สดใหม่จากแปลงปลูกทุกวัน จำหน่ายให้กับบริโภคแบบจุใจ ในราคาไม่แพง เลือกซื้อได้ทุกวัน
วันนี้ (14 พ.ค.) ที่ตลาดบางลำภู เขตเทศบาลนครขอนแก่น น.ส.นงค์นุช อุดมคำ พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย น.ส.อารยานี เนียมประดิษฐ์ ผู้จัดการตลาดบางลำภูขอนแก่น ร่วมเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน หรือ Farm Outlet ประจำปีงบประมาณ 2569 ซึ่งสำนักงานพาณิชย์ จ.ขอนแก่น ร่วมกับตลาดบางลำภู และกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านหม้อ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมขึ้น
การเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าดังกล่าว เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน ให้สามารถประกอบกิจการและบริหารจัดการระบบจำหน่ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและการตลาดในปัจจุบัน ท่ามกลางความสนใจจากผู้บริโภคมาทำการเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง
น.ส.นงค์นุช อุดมคำ พาณิชย์ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า กลุ่มผักปลอดสารพิษ บ้านหม้อ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพและความพร้อมในการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูง โดยสำนักงานได้เข้าไปพัฒนาพื้นที่จำหน่ายสินค้า ที่ตลาดบางลำภู เพื่อสร้างภาพลักษณ์การจำหน่ายที่ทันสมัย สะอาด และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างทั่วถึง
กลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านหม้อจะนำผลผลิตจากกลุ่มมาจำหน่ายที่ตลาดบางลำภูทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 น. ไปจนถึงไม่เกิน 12.00 น. สินค้าที่นำมาจำหน่ายก็จะหมด เพราะกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านหม้อนั้น เป็นกลุ่มที่ผลิตผักออแกนิคมากว่า 20 ปี เป็นสินค้าพรีเมี่ยมขึ้นชื่อของจังหวัดที่มีชื่อเสียง ขณะที่ราคาจำหน่ายเป็นไปตามกลไกตลาด จึงทำให้มีลูกค้าให้ความสนใจและติดต่อขอซื้อผักจากกลุ่มอย่างต่อเนื่องทุกวัน
“จากข้อมูลของสำนักงานพาณิชย์ พบว่ากลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านหม้อ ตั้งแต่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการฯ สามารถผลักดันยอดขายให้เติบโตก้าวกระโดด จากเดิมมีรายได้เพียง 100,000 - 200,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น 500,000 บาทต่อปี หรือคิดเป็นการเติบโตกว่า 150 - 400% ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้กระจายสู่สมาชิกกลุ่ม 32 ราย จากกว่า 10 ครัวเรือน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและขยายโอกาสการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน ไม่ต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง” น.ส.นงค์นุช กล่าว
ขณะที่ฟาร์มเอาท์เล็ตดังกล่าว ได้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรที่สดใหม่ ปลอดภัย และได้มาตรฐานจากเกษตรกรโดยตรง อาทิ ผักสลัดหลากหลายสายพันธุ์, ผักคอส, ถั่วฝักยาว, มะเขือเทศ, กวางตุ้ง, ดอกขจร, แตงกวา, พริกสด และพืชผักสวนครัวนานาชนิด ซึ่งเป็นการคัดสรรสินค้าคุณภาพเยี่ยมส่งตรงจากไร่สู่ใจกลางเมืองอีกด้วย
ขณะที่ น.ส.อารยานี เนียมประดิษฐ์ ผู้จัดการตลาดบางลำภู กล่าวว่าเสน่ห์ของผักปลอดสารพิษและผักออแกนิคนั้นคือมีกลิ่นหอม มีรสชาติหวานกรอบ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผักจากบ้านหม้อนั้น จะมีผึ้งตอมตลอดเวลา ซึ่งผู้บริโภคที่รักสุขภาพและชื่นชอบผักออแกนิคจะทราบดีว่า บ้านหม้อ คือกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษมากว่า 20 ปี เป็นที่ชื่นชอบของคนรักสุขภาพมาก ขณะเดียวกันตลาดยังตั้งจุดตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของผักและสินค้าต่างๆที่นำมาจำหน่าย จะต้องเข้ารับการตรวจสอบและทดสอบทั้งหมดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เทศบาล และกระทรวงพาณิชย์อย่างเข้มงวด
รวมถึงเครื่องชั่งตวงวัดต่างๆมีการตรวจสอบเป็นประจำ อย่างไรก็ตามผู้รักสุขภาพ สามารถร่วมสนับสนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยจากกลุ่มเกษตรกรบ้านหม้อ ได้ที่ตลาดบางลำภู โดยเลือกซื้อสินค้าจากศูนย์จำหน่ายฯ แห่งนี้ นอกจากจะได้บริโภคผักสด สะอาด ปลอดภัยในราคายุติธรรมแล้ว ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก ช่วยให้เกษตรกรในจังหวัด มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป