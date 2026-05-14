ชุดสืบ ภ.6 แกะรอยตามซิวเรียบ!เครือข่ายฟอกเงินแก๊งคอลฯ ทั้งบัญชีม้า-คนแลกเงินดิจิทัล-สาวร้านทอง

พิษณุโลก - ชุดสืบสวน ภาค 6 แกะรอย-กระจายกำลัง ตามซิวเรียบ..4 ผู้ต้องหาเครือข่ายฟอกเงินแก๊งคอลฯ มีทั้งคนเชียงใหม่รับงานแลกเงินดิจิทัล-สาวร้านทองแม่สาย เปลี่ยนเงินจากบัญชีม้าเป็นทองคำ-หญิงชาวสุโขทัย รับเงินบัญชีม้าส่งซื้อทอง-บัญชีม้าสาวเชียงราย ยึดสมุดบัญชี-มือถือเพียบ
วันนี้(14 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน บก.สส.ภ.6 ร่วมกันติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหา 4 ราย ซึ่งเป็นเครือข่ายฟอกเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์-ขบวนการสแกมเมอร์ อาชญากรรมออนไลน์ ตามหมายศาลหลายท้องที่เกิดเหตุ ประกอบด้วย
1.นายษุภศักดิ์ (ขอสงวนนามสกุล)อายุ 25 ปี ชาว จ.เชียงใหม่ ถูกจับกุมได้ที่บ้านย่านซอยนวมินทร์86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. ตามหมายจับของศาลจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 69 ในฐานความผิด "ร่วมกันเป็นอั้งยี่และร่วมกันฟอกเงิน" เนื่องจากมีหลักฐานว่า ผู้ต้องหาทำหน้าที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัล
2.นางสาวพฤกษา(ขอสงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี ชาวจังหวัดเชียงราย ตามหมายจับของศาลจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 69ในฐานความผิด "ร่วมกันเป็นอั้งยี่และร่วมกันฟอกเงิน" โดยผู้ต้องหาเป็นพนักงานร้านทองในพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ทำหน้าที่รับซื้อขายทองคำ จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์
3. นางสาวชมพู่ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี ชาวตำบลเมืองเก่า จ.สุโขทัย ตามหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 69ในความผิดฐาน “ ร่วมกันเป็นอั้งยี่,ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณาหรือ ไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อขาย ให้เช่า หรือให้ยืมบัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือความผิดอาญาอื่นใด" โดยผู้ต้องหาทำหน้าที่รับมอบเงินจากบัญชีม้านำไปซื้อทองคำและส่งต่อไปยังร้านทองที่ อ.แม่สาย
และ 4. นางศิริพร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี ชาว ต.ดอยฮาง จ.เชียงราย ถูกจับกุมบริเวณหน้าร้านนวดแผนไทย พื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร ตามหมายจับของศาลจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 69 ในฐานความผิด "ร่วมกันเป็นอั้งยี่, ร่วมกันฟอกเงิน และเปิดเผยหรือยินยอม ให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตน หรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด" เนื่องจากบัญชีม้าที่รับโอนเงินที่ได้มาการการกระทำความผิด นำไปซื้อทองคำ ก่อนนำไปส่งต่อไปยังร้านทองในเขต อ.แม่สายฯ
ทั้งนี้ กก.สืบสวน 1 จะดำเนินการสืบสวน/ขยายผล บุคคลหรือการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องต่อไป หลังจากยึดโทรศัพท์มือถือและสมุดบัญชีได้จำนวนมาก พร้อมจะขยายผลว่า เครือข่ายแก๊งคอลฯ-ขบวนการสแกมเมอร์ อาชญากรรมออนไลน์ แต่ละคนหลอกลวงประชาชนอย่างไร สามารถนำเงินจากเหยื่อ โอนกลับเข้า"บัญชีงาน" กระทั่งหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีเงินจำนวนมาก ไปฟอกเงิน โดยการซื้อขายทองคำและแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลแทนที่ถือเงินสดหรือฝากอยู่ในบัญชีธนาคาร