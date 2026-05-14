ลุงชาวขอนแก่นเสพยาบ้ากินเหล้าจนเมาจุดไฟเผาตู้ ATM เสียหาย 3 ตู้รวด

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-หนุ่มใหญ่ อายุ56 ปีเสพยาบ้าและดื่มเหล้าจนเมาเกิดคึกคะนอง จุดไฟเผาตู้ ATM กรุงไทย สาขาพลริมถนนมิตรภาพ 3 ตู้รวด ได้รับความเสียหายทั้งหมด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(14 พ.ค.)เวลาประมาณ 05.10 น. ที่ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย สาขาอำเภอพล จำนวน 3 ตู้ ริมถนนพาณิชย์เจริญ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พล ได้เข้าควบคุมตัว ชายหลังก่อเหตุจุดไฟเผาตู้เอทีเอ็ม ก่อนที่จะควบคุมตัวพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาดับไฟ หลังเพลิงสงบพบว่าตู้เอทีเอ็มจำนวน 3 เครื่อง ถูกไฟเผาได้รับความเสียหาย
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวชายก่อเหตุทราบชื่อต่อมา คือนายสุธรรม สมกำดัด อายุ 56 ปี อยู่ที่เลขที่ 6 หมู่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่นไปสอบสวนที่สถานีตำรวจ
พ.ต.อ.พีระฉัตร สาขา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพล เปิดเผยว่า ผู้ก่อเหตุได้เดินเท้ามาจากบ้านตนเอง อ.แวงใหญ่ เพื่อมาหางานทำที่ในอำเภอพล ก่อนก่อเหตุได้ดื่มสุราและเสพยาบ้า จากนั้นได้เกิดอาการคึกคะนองขึ้นมา จึงได้ใช้ไฟเช็กที่ติดตัวมา จุดกระดาษที่เก็บมาจากถังขยะจุดตู้ ATM ที่เกิดเหตุ ทั้ง 3 ตู้ ไฟได้ลุกไหม้ จากนั้นพลเมืองดีที่ผ่านมาพบ ได้แจ้งตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาระงับเหตุ
จากการตรวจสอบปัสสาวะของนายสุธรรม ผลออกมาเป็นบวกพบสารเสพติดในร่างกาย เบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา “วางเพลิงเผาทรัพย์ และเสพยาเสพติดให้โทษ” ก่อนส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.