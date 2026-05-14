ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ประชุมหน่วยงานความมั่นคง สั่งเข้มทุกอำเภอตรวจสอบย้อนหลัง10ปีข้อมูลย้ายเข้าออกทะเบียนบ้านและผู้ถือบัตรชมพู

เชียงใหม่ - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหน่วงานความมั่นคง และฝ่ายปกครอง รวมทั้งทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง หารือแนวทางตรวจสอบติดตามข้อมูลบุคคล พร้อมสั่งการที่ทำการปกครองทุกอำเภอตรวจสอบข้อมูลการแจ้งย้ายเข้า-ออกทะเบียนบ้านย้อนหลัง 10 ปี ตลอดจนข้อมูลผู้ถือบัตรสีชมพูและการจดทะเบียนสมรสกับคนต่างด้าว เพื่อคัดกรองหาความผิดปกติทางทะเบียนราษฎร์และการทำธุรกรรมต่างๆ สกัดภัยความมั่นคง
วันนี้(14พ.ค.69) ที่ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมร่วมกับผู้แทนฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการตรวจสอบและติดตามข้อมูลบุคคล รวมถึงการเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้ที่ทำการปกครองทุกแห่งในทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ให้ตรวจสอบบ้านที่มีประวัติการแจ้งย้ายเข้า–ย้ายออกบ่อยผิดปกติ พร้อมทั้งให้สำรวจจำนวนสมาชิกภายในครัวเรือนแต่ละหลังว่ามีจำนวนเกิน 10 คน หรือมีลักษณะผิดปกติหรือไม่
นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้มอบหมายให้สำรวจข้อมูลบุคคลผู้ถือบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน (บัตรสีชมพู) รวมถึงข้อมูลการจดทะเบียนสมรสกับบุคคลต่างด้าว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และติดตามความผิดปกติในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานด้านพาณิชย์ ที่ดิน ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานอื่น ๆ ในการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพย์สิน การทำธุรกรรมทางการเงิน การประกอบธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับรายได้ การเสียภาษี ตลอดจนการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป