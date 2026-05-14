ส่องามไส้! ชาวบ้านร้อง-ป.ป.ช.พิจิตร จ่อสอบ อบจ.จัดงบสร้างฝายน้ำล้นเจอฝนตกแค่ 2 วันพังยับ

พิจิตร - ทั้งชาวบ้านผู้ใช้น้ำ-เครือข่ายต้านทุจริต ชมรม STRONG จิตพอเพียงฯพิจิตร วิจารณ์กันสนั่น ร้องถึง ป.ป.ช. สอบข้อเท็จจริง อบจ.จัดงบสร้างฝายน้ำล้น คสล.คลองฯสามง่าม เจอฝนตกแค่ 2 วัน ปูนแตกพังยับ
วันนี้(14 พ.ค.) นายวราพงษ์ อินต๊ะโมงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า กรณีชาวบ้านและชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดพิจิตร ส่งเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนว่า อบจ.พิจิตร ใช้งบประมาณ 2,568,000 บาท ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ภายในลำคลองบ้านปากคลอง หมู่ 11 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร ตามป้ายประกาศเริ่มต้น 12 กุมภาพันธ์ 2568 ระยะเวลาสิ้นสุด 11 มิถุนายน 2568 รวม 120 วัน
แต่ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น ซึ่งเป็นจุดก่อสร้างบอกว่าฝายน้ำล้นแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมานี้เอง และหลังจากสร้างเสร็จ ราววันที่ 9-10 พ.ค. 69 ได้มีฝนตกหนักและมีน้ำในคลองไหลล้นฝายน้ำล้นแห่งนี้ จากนั้นในคืนวันที่ 10 พ.ค. 69 ฝายน้ำล้นดังกล่าวก็ได้พังลงตามภาพที่เห็น ทั้งที่ผ่านการใช้งานทำหน้าที่ฝายน้ำล้นได้แค่เพียง 2 วันเท่านั้น ก็แตกร้าวและพังลงเสียแล้ว
ล่าสุด สนง.ป.ป.ช.พิจิตร ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวรวมถึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูจุดเกิดเหตุแล้ว หลังจากนี้จะได้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้รับจ้างและเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งสื่อมวลชนให้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างว่าเป็นไปตามแบบแปลนและได้มาตรฐานตามหลักวิชาการหรือไม่ โดยเร็วที่สุด
ส่วนที่ชาวบ้านตั้งข้อสงสัยว่าการก่อสร้างการเทคอนกรีตบริเวณสันฝายน้ำล้นที่เห็นปูนแตกร้าวนั้นมีการใส่เหล็กเส้น บดอัดคานดิน ตอกเสาเข็มด้วยหรือไม่นั้น ป.ป.ช.พิจิตร จะได้เชิญวิศวกรผู้เชี่ยวชาญร่วมกันถอดแบบดูแปลน รวมถึงให้ร่วมลงพื้นที่ไปช่วยตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง
ซึ่งถ้าหากพบว่าการก่อสร้างเป็นไปตามแบบมาตรฐานแต่งานยังอยู่ในช่วงรับประกันผลงานก็จะให้ผู้ว่าจ้างประสานงานผู้รับจ้างเพื่อซ่อมแซมแก้ไขต่อไป แต่ถ้าหากงานการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนหรือมีเจตนาที่ส่อไปในทางทุจริตก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป แต่ ณ ขณะนี้ยังมิได้ชี้ถูกหรือชี้ผิดแต่อย่างใด