คนร้ายกระชากสร้อยคอหนัก3บาทคุณยายวัย85 ปีใน จ.ชลบุรี หลังขี่ จยย.สะกดรอยจากชายหาดบางแสน

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เตือนแล้วเตือนอีกใส่ทองต้องระวัง คุณยายวัย 85ปี ถูกคนร้ายขี่ จยย.สะกดรอยจากชายหาดบางแสนจนถึงหน้าบ้านใกล้วัดแสนสุข จ.ชลบุรี ก่อนกระชากสร้อยหนัก 3 บาทหนี ตำรวจเร่งไล่ล่า
เมื่อเวลา 05.00 น.วันนี้ (14 พ.ค.) นางวิภา นพวรรณ อายุ 85 ปี ได้เข้าแจ้งความต่อ พ.ต.ท.จอมพจน์ คงศิลป์ พนักงานสอบสวน สภ.แสนสุข ว่าถูกคนร้ายกระชากสร้อยคอทองคำหนัก 3 บาทขณะกำลังเปิดประตูเข้าบ้านที่อยู่ใกล้วัดแสนสุข ต.ตำบลแสนสุข อ.เมืองชลบุรี หลังก่อเหตุคนร้ายได้ทิ้งรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน 2 ขผ 5604 กรุงเทพมหานคร วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าหลังวัดฯ
พร้อมบอกว่าก่อนเกิดเหตุ ตนเองเพิ่งกลับจากทะเลบางแสน และกำลังจะเดินเข้าบ้าน ขณะนั้นได้เสียงคนเดินตามจึงคิดว่าเป็นลูก แต่เมื่อเดินเข้ามาใกล้ได้กลิ่นผิดปกติและเชื่อว่าไม่น่าจะใช่ลูกของตนเอง จึงใช้มือกำพระที่แขวนกับสร้อยไว้เพราะเชื่อว่าน่าจะเกิดเรื่องไม่ดี
แต่ไม่ทันไรคนร้ายได้ลงมือกระชากสร้อยคอทองคำหนัก 3 บาทจากคอวิ่งหลบหนี โชคดีที่ยังเหลือพระที่กำไว้ในมือ
หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งแกะรอยคนร้ายจากที่ได้รับแจ้งว่าเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ หัวเกรียน สวมเสื้อแจ๊คเก็ต และจะสืบหาข้อมูลจากรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายจอดทิ้งไว้ โดยเชื่อว่าจะสามารถติดตามตัวมาดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างแน่นอน